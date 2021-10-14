G.P. iletişim Başkanlığı Yerel Medya Koordinatörlüğü hk.

Kıymetli dostumuz; Yerel Medya Koordinatörlüğümüz Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere diğer parti yetkililerimizin ülkemizi, bölgenizi ve ilinizi ilgilendiren etkinlik ve açıklamalarını haber akışlarınızda kullanabileceğiniz şekilde sizlerle paylaşmayı ve aynı zamanda sizlerin de gerek yerel yayıncılık alanında ve gerekse bölgenizde yaşadığınız her türlü genel sıkıntı ve sorunlarınızı bizlere rahatlıkla iletmenizi amaçlamaktadır. Tüm düşünce, talep ve önerileriniz ilgili birmlerimizce dikkatle değerlendirilecektir.

Kıymetli dostumuz; Yerel Medya koordinatörlüğümüz e-mail dışında sizinle telefon aracılığıyla da en kısa sürede irtibat kuracak ve sizlerin direkt erişimine sürekli açık olacaktır. Dilek ve beklentimiz karşılıklı ilk elden iletişim ve etkileşimle ülkemizin ve illerimizin sağlıklı yönetişim ve gelişimine katkılar sağlamaktır. Gelecek Partisi iletişim Başkanlığı Medya Ofisi bu anlamda ve kısa zamanda ülkemizdeki yerel medya organları ve mensuplarının Ankara’daki yuvası olmayı arzulamaktadır.

Bu vesileyle çalışmalarınızda hayırlı başarılar diliyor, içten saygı ve selamlarımızı sunuyoruz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)