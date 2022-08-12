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‘Görevden Alma Sadece Muhalif Belediye Başkanları İçin Mi Geçerli?’

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından cezalandırılan AK Partili Uludere İlçe Belediyesi ve Hilal Belediyesi başkanlarının görevlerine devam etmelerine tepki gösterdi. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevden alınmaları talebiyle İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunduğunu söyleyen Avşar, belediye başkanlarının mahkeme kararından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştüğünü de sözlerine ekledi. Avşar şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 12:25
‘Görevden Alma Sadece Muhalif Belediye Başkanları İçin Mi Geçerli?’
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‘Soylu, adlî mercilere meydan okuyor’

“Uludere ve Hilal Belediyesi başkanlarıyla görüşme gerçekleştiren ve beraber basına fotoğraf veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adeta adli mercilere gözdağı vererek meydan okumaktadır. Mahkeme kararına rağmen 7 aydır görevden alınmayan belediye başkanları sırtlarını İçişleri Bakanı’na mı yaslamaktadır? Genellikle suçlu şahıslarla fotoğraflarına şahit olduğumuz İçişleri Bakanı, suçlarını bile bile neden AK Partili belediye başkanlarını korumaktadır?”

‘İçişleri Bakanı’nın kararları hukukun üstünde mi?’

“Muhalif belediyeler söz konusu olduğunda henüz mahkeme süreci dahi gerçekleşmeden sadece bir iddianame ile muhalif belediye başkanlarını görevden alan İçişleri Bakanı, mevzu bahis AK Partili belediyeler olunca suça neden göz yummaktadır? 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gerekçe gösterilerek görevden alma sadece muhalif belediye başkanları için mi geçerlidir? ‘Siz yapın, mahkeme kararı arkanızdan gelsin’ düsturu ile hareket eden İçişleri Bakanı’nın kararları hukukun üstünde midir?

‘Gönül belediyeciliği adı altında rant ve suç belediyeciliği’

“Bugüne dek insan kaçakçılığından rüşvete, ihalecilikten torpile kadar çeşitli iddialara karışan birçok AK Partili belediye başkanı iktidar gücüne yaslanarak korundu. Hiçbirisi bir cezai işleme maruz kalmadı. Dahası, iktidarın suçu tespit edilen belediye başkanlarına verdiği bu cesaret işin dozunu kaçırdı. Geldiğimiz noktada AK Parti belediyeciliği ‘Gönül Belediyeciliği’ adı altına bürünen bir ‘Rant/Suç Belediyeciliği’ne dönüşmüştür.”

‘Kayyum uygulamalarını kaldıracağız’

“DEVA Partisi iktidarında hukukun üstünlüğü korunacak. Milletin iradesi ile seçilip yetkisini kötüye kullananlar karşısında hukuki süreçler işleyecek. Rant odaklı, taraflı, iki yüzlü anlayışa son vereceğiz. Yargı kararı olmadan keyfi biçimde atanan kayyum uygulamalarını kaldıracağız. Milletin iradesine saygı göstereceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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