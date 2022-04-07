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Gıda Kri̇zi̇ Deri̇nleşi̇yor! AKP, Terci̇hi̇ni̇ Katar’dan Yana Yaptı!

23 Mart 2022 tarihinde, AKP’nin, Katar, İran ve Irak başta olmak üzere, skandal boyutlardaki canlı hayvan ve hayvansal ürün ihracatını ortaya çıkardık. Açıklamamızdan sonra AKP sözcüsü Ömer Çelik, Ticaret Bakanlığı’nın gerekli açıklamayı yaptığını ve tartışmanın bittiğini söylemiştir. Ancak bizim açımızdan tartışma bitmemiştir. Vatandaşlarımızın midesine ucuz et girene kadar da bitmeyecek!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 15:53
Gıda Kri̇zi̇ Deri̇nleşi̇yor! AKP, Terci̇hi̇ni̇ Katar’dan Yana Yaptı!
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Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Biz canlı hayvan et ve hayvansal ürün ihracatı açıklamalarımızın Kamuoyuna yansıyan görüntüler eşliğinde duyurduk. Gündeme getirip belgelediğimiz skandala, sorduğumuz sorulara çeşitli cevaplar verildi.

Ancak iddialarımızı yalanlayan ne bir açıklama ne de somut veri paylaşıldı. Verilerimiz ve iddialarımızın dayanağı doğrudan ilgili sivil toplum kuruluşlarının, Kasaplar Odasının ve 15 ayda 1 buçuk milyar dolara yükselen canlı hayvan ve hayvansal ürün ihracatı verileri.

TÜİK’in 25 aydır neden kırmızı et üretimi ve tüketimine dair verileri açıklamadığını, yapılan küpe oyunlarını ve kayıt dışı canlı hayvan ve et ihracatı da sormuştuk. Bunların hemen akabinde Et ve Balık Kurumu’nun ürünlerine %48 zam yapması toplumda haklı bir tepki yaratmıştır.

Derdimiz vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaşması ve zaten kriz nedeniyle alım gücü iyice düşen vatandaşlarımızın sorunlarına bir nebze de olsa dikkat çekmek.

Şimdi konuyla ilgili açıklamalarımıza yanıt veren AKP sözcüsü Ömer Çelik’e birkaç soru daha sormak istiyorum:

1) AKP Sözcüsü Sn. Ömer Çelik, hayvan ihracatı konusunun Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandığını söylemiş. Peki, bu konuyu gündeme getirdiğimizde neden hayvan ihracatını yasaklama kararı aldınız?

2) Canlı hayvanın kilogramını 2.05 dolara (30 TL) sattınız mı? Şimdi 3 dolardan (45 TL) Uruguay’dan alıyor musunuz?

Vatandaş iftar sofralarına et koyamazken, karkas etin fiyatı 85 TL’yi aşmışken neden 3 dolara, yani 45 TL’ye İran’a, Katar’a, Irak’a sattınız? Aradaki 40 lira kimin cebine, nasıl giriyor?

3) Kasaplar canlı hayvanın kilogramına 55-60 TL verirken neden 30 TL’ye ihraç ettiniz?

4) Vatandaş iftar sofrasına et koyamazken 15 ayda başta Katar, Irak ve İran’a olmak üzere yapılan 1.5 milyar dolarlık hayvansal ürün ihracatını nasıl açıklıyorsunuz?

Son olarak Sayın Çelik’e şu çağrıyı yapmak istiyorum:

Sayın Çelik Adanalı, kendisinin Adana’yı da sevdiğine inanmak istiyoruz. Adana Kasaplar Çarşısına gitsin ve orada esnafla konuşsun. Esnafa neden son iki ayda iki defa kepenk kapatma eylemi yapmışlar bir sorsun!

Gıda krizini en az bizim kadar tüm AKP yönetimi biliyor. AKP tercihini yaptı ve vatandaşın ucuz ete ulaşımını kolaylaştıracağına, gitti ihracatı tercih etti. Devletin rakamları ortada. Halkın güvenilir beslenmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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