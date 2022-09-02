Gelecek Partisi ‘’Yolsuzluk İddiaları’’ Gündemiyle Toplandı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğl sık sık alkışlarla kesilen coşkulu konuşması esnasında Doğal gaza yüzde 20,4 ve elektriğe de yüzde 20 yeniden zam gelmesine ''Ya arkadaş, bir hafta bari bekleyin insanlar Zafer Haftası’nın sevincini yaşasın. Bu millete bu sevinci haram etti bu iktidar. Bu öyle yüzde 20’lik bir zam diye geçiştirilemez’’ şeklindeki ifadelerle tepki gösterdi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Doğal gaz ve elektirik zamları ile beraber Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yayınladığı 'rüşvet ağı' iddialarına ilişkin de konuşan Davutoğlu "Milletin karabasan gibi her türlü fatura ile ceza ile baskı ile üzerine üzerine gelceksiniz, sonra da bütün bunları unutturmak için din, vatan, millet edebiyatı yapacaksınız" dedi.

'DURUN, HADDİNİZİ BİLİN!'

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

''31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece, artık gece yarısı fermanları gibi gece yarısı gaspları da başladı ve doğal gaz ile elektriklere konutlarda yüzde 20.4, sanayi de yüzde 50 zam…

Ya arkadaş, bir hafta bari bekleyin insanlar Zafer Haftası’nın sevincini yaşasın. Bu millete bu sevinci haram etti bu iktidar. Bu öyle yüzde 20’lik bir zam diye geçiştirilemez. Geçen sene Aralık ayında 500 Türk Lirası olan elektirik faturası 1320 Türk Lirası.



Milletin karabasan gibi her türlü fatura ile ceza ile baskı ile üzerine üzerine gelceksiniz, sonra da bütün bunları unutturmak için din, vatan, millet edebiyatı yapacaksınız. İşte biz o zaman çıkar Gelecek kadroları olarak deriz ki; Durun, haddinizi bilin!

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA