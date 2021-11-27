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Gelecek Partisi İl Başkanlarıyla Tek Tek Görüşüyor

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında hızla eridiği ve enflasyonun halkın alım gücünü şiddetli bir şekilde düşürdüğü bu günlerde, iktidarı ‘’Erken değil, hemen seçim’’ mottosuyla acilen sandığa gitmeye çağıran Gelecek Partisi tüm il başkanlarıyla parti genel merkezinde tek tek görüşmeye başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bizatihi başkanlık ettiği toplantılara il başkanlarının yanı sıra Teşkilat Başkanı Selim Temurci ile birlikte teşkilat başkan yardımcıları ve il koordinatörleri de katılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2021 Cumartesi 10:41
Gelecek Partisi İl Başkanlarıyla Tek Tek Görüşüyor
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Bu toplantılara ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Selim Temurci yaptığı açıklamada, tek adam sistemiyle birlikte yönetilemez hale gelen ve her gün fakirleştirilen ülkemizde tek çözümün süratli bir şekilde seçime gitmek olduğunu ve bu doğrultuda il başkanlarıyla bu ay tek tek görüşmek suretiyle, bulundukları il ve bölgelerin siyasi fotoğraflarını almaya çalıştıklarını ve baskın bir seçim durumunda ellerinde net bir yol haritasıyla seçim kampanyalarına yön vermek istediklerini söyledi.

Bu vesileyle illerin teşkilatlanma ve faaliyet performanslarını da değerlendirdiklerini belirten Temurci, gördükleri eksiklikleri giderebilmek ve daha etkili sonuçlara ulaşabilmek için de karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde bu özel toplantıların son derece faydalı geçtiğini ve Aralık ayının ilk haftası itibariyle tüm il başkanlarıyla görüşmüş olacaklarını ifade etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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