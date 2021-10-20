Gelecek Partisi adına Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 6’lı çalışmalarına katılan Genel Başkan Yardımcısı  Ayhan Sefer Üstün gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Sözlerine, ülkemizin içinde bulunduğu temel sorunlarının TBMM’nin güçsüzleştirilip etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığını belirterek devam eden Üstün, yapılan çalışmaların amacının asla eski zayıf ve vesayete teşne parlamenter sisteme dönmek olmadığını, bilakis halkın iradesinin tam anlamıyla yansıyacağı ve güçler ayrılığı ilkesinin tavizsiz olarak uygulanacağı anayasal zemine oturtulmuş güçlü bir parlamenter sistemin tesisi için diğer partilerle işbirliği içersinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sistem önerilerini daha önce deklare etmiş siyasi parti temsilcileriyle dün 4.sünü gerçekleştirdikleri toplantıda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve ortak 14 maddede uzlaşıldığını belirterek sözlerine devam eden Gelecek Partili Üstün, kamuoyu karşısına bu 6 partinin müzakereler sonucunda üzerinde mutabık kaldıkları ortak bir Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metniyle çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Üzerinde uzlaşılan maddeler arasında; ‘’TBMM seçimlerin 5 yılda bir yapılması, seçim barajının %3’e indirilmesi, yeni bir seçim kanunuyla temsilde adaleti sağlamak üzere nispi sistemin güvence altına alınması, demokratik ilkelerle asla uyumsuzluk göstermeyecek yeni bir siyasi partiler kanununun çıkarılması, seçmen katılımın temin edilecek şekilde yurt dışı seçim bölgelerinin oluşturulması, siyasi partilere uygulanacak yaptırım hükümleri hususunda AB İnsan Hakları Mahkemesi içtihadlarının ve Venedik Komisyonu kararlarının göz önünde bulundurulması,siyasetin finansmanı konusunun şeffaflık, denetlenebilirlik çerçevesinde yeniden düzenlenmesi, siyasi partilerin devlet

Kaynak :istanbul Times Haber Ajansı (İTHA)