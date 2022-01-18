‘Gaziliğin yüzdesi olamaz’

Dernek yöneticileri, Karal’a terörle mücadelede yaralanan 19 bin kişiye yüzde 40’dan fazla uzuv kaybı yaşamadıkları için gazi unvanı verilmediğini söyledi. Karal ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘Gazi sayılmayanların sesi olacağız’

“DEVA Partisi, aynı zamanda şehit yakınlarının ve gazilerin partisidir. Şehit ve gaziler, gönüllerimizin en mutena yerlerindedir. Partimiz gazilerimizin derdiyle dertlenir. Bizler, terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayan 19 bin vatandaşımızın sesi ve sözü olacağız. Mağduriyetlerin giderilmesi üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Bize göre gaziliğin oranı, yüzdesi olamaz. Gazilik haklarının verilmesini bekleyen 19 bin kardeşimizin samimiyetle yanındayız.”