"Faizin haram olduğunu yeni mi öğrendin ? "

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Eskişehir il kongresine katıldı.

Baş, avukat Fahri Gürgenburan’ın yeniden il başkanı seçildiği konuşmasında ekonomi üzerine önemli değerlendirmeler yaptı.

Dolardaki yükseliş karşısında AKP milletvekillerinin yaptıkları açıklamaları milletle dalga geçmek olarak değerlendiren BTP lideri, “Her hafta doların üzerine 1 lira koya koya artık ne olacağını kestiremiyoruz. “ Milletin canına okumuş, yetmemiş dalga geçmeye başlamış isimler Japonya'nın para birimi 1 dolar karşısında 114 yen oldu. Japonya'nın para birimi ile ilgili bir bahis açtığını gördünüz mü vs." diyorlar. Şimdi Japonya'da kişi başına düşen GSMH 48 bin dolar, Türkiye'de ise 7 bin dolar. Bu da doğru değil ama neyse...! Japonya ile Türkiye'yi kıyaslamak, 'Almanya bizi kıskanıyor' demek kadar saçma ve anlamsızdır. O yüzden bu kandırmacalara gelmeyeceğiz.” dedi.

Türkiye’de Rusya modeli uygulanıyor yalanı

Türkiye’de yaşanan krizi “Rusya modeli uygulanıyor” şeklinde izah etmeye çalışanlar olduğunu da ifade eden BTP lideri Baş şöyle devam etti; “Bugün yaşanan duruma bazı uyanık tipler Milli Ekonomi Modeli'nden fikir devşirebilmek için, 'Türkiye'de Rusya modeli uygulanıyor' diyor. Son zamanlarda böyle bir yalan, safsata çıktı. Neymiş bu Rusya modeli? Rusya'da para birimi değer kaybetmiş ama Rusya havalara uçmuş! Rusya'da bir devalüasyon oldu ve parası yüzde 30 civarında değer kaybetti. Yıl 2014 ABD Başkanı Barack Obama, 'Bu Rusya çok ciddi anlamda küresel güç haline gelmeye başlıyor ve bizim Rusya'nın büyümesini durdurmamız lazım' dedi. Obama'nın bu söylemlerinden sonra ABD ile OPEC 120 dolar civarında seyreden petrolün varil fiyatını birlikte hareket ederek 30 dolarlara kadar düşürdüler. Rusya'nın da en büyük gelir kalemlerinden biri petrol. Rusya'da kriz çıkarmak pahasına dünya ticaretini tehdit ettiler ve bozdular. Böyle olunca da Rusya'nın para birimi değer kaybetti.”

“Rusya Milli Ekonomi Modeli ile krizden çıktı, dünya devi oldu”

Rusya’nın içine sürüklendiği krizi Milli Ekonomi Modeli ile aştığını belirten Hüseyin Baş, “27 Şubat 2013'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Rusya'nın millet meclisi Duma'da Milli Ekonomi Modeli'ni anlattı. Putin'in danışmanları O'nu dinledi ve günün sonunda dediler ki, 'Biz bundan sonra Haydar Baş'ın yazdığı Milli Ekonomi Modeli'ni uygulayacağız' ve Rusya bu modeli uygulayarak bugün bulunduğu konuma geldi. Peki Türkiye'de durum Rusya modeli mi? Biz bildiğin krizin daniskasını yaşıyoruz. Bu krizin sebebi belli başlı tiplerin cahil cahil hareketleri. Şimdi derler ki size, 'Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası ile bir pozisyon alıyor, doları yükseltiyor ama bir bildiği vardır. ' derler… İnanmayın buna. Hiçbir bildikleri yok. Çünkü bunun matematiksel hiçbir karşılığı yok.”

Krediyle gemicik almak haram değil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faizin haram olduğuna dair ayet var” şeklindeki açıklaması da BTP liderinin gündemindeydi.

Baş, “Çıkmış, 'Faizle ilgili nas var. Nas nedir? Ayet... 20 yıldır ülke yönetiyorsun şimdi mi duydun ayeti. Hiç alma o zaman! Kadir Çöpdemir'in programında 'Krediyle gemicik aldık' demiyor mu? Şimdi başka yerlere verdiğin sözü tutmak olunca faiz haram, ama gemicik alınca helal. Böyle bir durumdayız.” dedi.

“Madenlerimizi yabancılara peşkeş çektiler”

Konuşmasında dövizin cari açığı düşürmek için bilinçli olarak yükseltildiği yönündeki görüşlere de cevap veren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bu adamlar dövizi yükseltti. Burada hedefledikleri ne? İyi niyetli olduklarını düşünelim, muhtemeldir ki cari açığı kapatmak. Türkiye'nin enerji ithalatı 30 milyar dolar. Peki Türkiye'nin cari açığı ne kadar? 30 milyar dolar. Yani sen enerjini üretsen zaten cari açığı kapatıyorsun. Şimdi bizim devletimizin sahip olduğu bütün kaynakları milletimizin yararına devletimiz kullanmak zorundadır. Bakın Kayseri'de altın madenleri Kanadalı firmalara peşkeş çekilmiş. Burada hala madenler işliyor, biryandan da 'Lozan'dan dolayı 2023 yılına kadar bu madenleri kullanamıyoruz' diyorlar, o da yalan. Biz kendi madenlerimizi, kaynaklarımızı kendi insanımızın faydasına kullanacağız. Türkiye bir enerji cenneti. Biz enerjimizi de üreteceğiz. Ben cari açığı da kapatacağım ve bu cari açıktan kaynaklı bir kriz yaşanmayacak. Bu ekonomiyle ilgili gördüğünüz olaylar gözünüzde büyüttürülen, esasında hiçbir zorluğu olmayan basit hadiseler. Nasıl zorluğu olmaz, eğer Milli Ekonomi Modeli'ne hakimsen.” şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan’a “ülkeler borçlanarak büyür” cevabı

Eskişehir’de iktidara da muhalefete “Sen ekonomiyi nasıl çözeceksin? Bana bunu iktidar da anlatsın, muhalefette anlatsın” sorusunu soran Hüseyin Baş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “En iyi çözüm yolları, 'Biz dışardan düşük faizli borç alacağız' demek. Yahu bundan dolayı bugünleri yaşamıyor muyuz zaten! Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan da geçen gün, 'Ülkeler borçlanarak büyür, biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak borçlanarak büyüdük' demiş. İyi yaptınız, sonu bu işte! Senin paranın değeri yok. Paranın değeri yoksa insanının değeri var mı dışarıdakini gözünde? O da yok. İnsanının değeri yok. Malının değeri var mı? O da yok. Kim niye senden çekinsin? Havada 3 tane pır pır uçurdun diye dünyayı fethedeceğini mi zannediyorsun.”

“Verin bu kardeşinize yetkiyi…”

Artık uyanma vaktinin geldiğini hatta geçtiğini söyleyen Hüseyin Baş, “Hala uyanabiliriz, alarm hala çalıyor. Biz alarm olarak hala milletimizi uyarıyoruz. Artık dönelim bu gafletten, aklımızı başımıza alalım. Samimiyetle söylüyorum, verin bu kardeşinize yetkiyi... Çözümümüz var, ortaya koyduğumuz bir modelimiz var. Bunu hayata geçirelim. Bakın Rusya Milli Ekonomi Modeli ile dünyayı salladı. Çin bugün dünyanın en büyük GSMH'sine yani dünyadaki en büyük sermayeye sahip. 21 trilyon dolar yıllık GSMH'si var; ABD'den fazla, ABD'nin 18 trilyon dolar. Çin bu noktaya Milli Ekonomi Modeliyle geldi. Biz de bunu başarabiliriz, daha da iyisini başarabiliriz.” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)