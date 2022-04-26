Eyyübiye’yi Esir Alan Çöp Kokusuna Bakanlık İncelemesi

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Seçim vaadini yerine getirmeyen AKP’li Bakan Mehmet Kuş ise vatandaşlardan helallik isteyerek, “Çöp kokusu gerçekten tahammül edilebilecek durumda değil. Çocuklarımız rahatsızlanıyor, yaşlılarımız rahatsızlanıyor” itirafında bulundu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın şikayeti üzerine Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Eyyübiye’de geniş alana yaydığı kötü kokuyla kalabalık kenti yaşanmaz hale getiren katı atık, çöp depolama tesisiyle ilgili inceleme başlattı.



BAKANLIK ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TALİMAT VERDİ



Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Barış Ecevit Akgün imzasıyla Bakanlık, CHP’li Tanal’ın sunduğu dilekçede yer alan şikâyete konu hususların incelenmesi, inceleme neticesinde elde edilen bilgi ve belgelerin mer’i mevzuat kapsamında değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması konusunda Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne talimat verdi.



Tanal, Bakanlığın işleme koyduğu şikayet dilekçesinde, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Yenice Mahallesi’nde kurulu bulunan katı atık ve çöp toplama tesisinde toplanan çöplerden kaynaklı ağır ve pis kokunun, rüzgarın da etkisiyle ilçe geneline yayıldığını, kötü kokunun kaynağı olan çöp depolama tesisinin hastane, okul, eğitim kurumu, kamu lojmanları, apartman, site, TOKİ konutları gibi ortak yaşam alanlarının yanı başında bulunduğunu, vatandaşların anayasal haklarının ihlal edilerek mağdur edildiğini, yetkili kurumlar tarafından hiçbir tedbir alınmadığını belirterek, merkezdeki çöp tesisi, çöp kokusu sorununa çözüm üretilmesini talep etmişti.



TANAL, BAŞKANIN VİDEOSUNU PAYLAŞTI: SUÇU İKRAR ETTİ



Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un 16 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamayı Twitter üzerinden paylaşarak, Başkan Kuş’un Eyyübiye’deki dayanılmaz çöp kokusu konusunda suçu ikrar ettiğini belirtti.



Aradan geçen süreye rağmen herhangi bir adım atılmadığına işaret eden Tanal, “Birilerinin rantı için sustu(ruldu)lar, Eyyübiye merkezindeki çöp tesisini kaldırmıyorlar” ifadelerini kullanarak, Kuş’un açıklamalarını şikayeti üzerine inceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dikkatine sunduğunu kaydetti.



KUŞ’TAN KOKU İTİRAFI: “TAHAMMÜL EDİLEBİLECEK DURUMDA DEĞİL



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın dikkat çektiği konuşmasını, 16 Mart 2020 tarihinde resmi Facebook hesabı üzerinden “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile yaptığımız istişareler sonucu ilçemizdeki çöp kokusu sorununa neşter vuruyoruz. Yarın sabah yasal işlemleri başlatıyoruz. Çöp kokusu tarih oluyor. Teşekkürler Büyük Başkan Zeynel Abidin Beyazgül” notuyla paylaştığı görülüyor.



Başkan Mehmet Kuş, Eyyübiye ilçesinde ikamet eden vatandaşlara hitap ettiği söz konusu konuşmasında, şunları söylüyor: “Çok değerli Eyyübiyeli kardeşlerim, 1 Nisan (31 Mart 2019 seçimlerinin ertesi günü) itibariyle Eyyübiye’de yaşanan çöp kokusuyla ilgili sizlere çöp kokusunu bitireceğimize dair söz vermiştik.



1 Nisan itibariyle de mücadelemizi verdik. Yüklenici firmayla defalarca konuştuk, görüştük. Yüklenici firma, elinden gelen gayretleri sarf etti. Lakin bu çöp kokusuna mani olamadılar.



15 dakika önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’le istişare ettik ve buraya geleceğimi kendilerine ifade ettim. An itibariyle şunu ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz istişare sonucu yarın sabah itibariyle yasal işlemler başlatılıyor.



Ve inşallah artık Eyyübiye’miz çöp kokusundan kurtuluyor. Vatandaşlarımız bizlere haklarını helal etsinler. 1 senedir sabrettiler. 1 senenin öncesi de var tabii ki. Bizim görev süremiz 1 senesi dolmak üzere. 1 sene boyunca Allah razı olsun kendilerinden, sabrettiler. Ama sabrın da bir hududu var. Çocuklarımız rahatsızlanıyor, yaşlılarımız rahatsızlanıyor.



Çöp kokusu gerçekten tahammül edilebilecek durumda değil. Büyükşehir Belediye Başkanımızla aldığımız karar neticesinde sabah itibariyle yasal işlemler başlatılıyor. Ve inşallah Eyyübiye’de çöp kokusuna son veriyoruz.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)