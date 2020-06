EYT’Liler de Parti Kurdu …

Genel başkanlığını Abdulkadir Bozkurt’un üstlendiği parti, 8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan 4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur edildiklerini söyleyen ve sayıları 6 milyonun üzerinde olduğu ifade edilen ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ (EYT) öncülüğünde kuruldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

‘PARTİYİ ÜLKENİN GELECEĞİYLE İLGİLİ KAYGILARIMIZ OLDUĞU İÇİN KURDUK’

Korona virüsü salgını sürecinde kurulan ve teşkilatlanma çalışmalarına başlayan partinin gelen başkanı Abdulkadir Bozkurt, ilk önceliklerinin EYT’liler olduğunu fakat Türkiye’de yaşanan diğer sorunları da çözmek adına iktidara talip olduklarını söyledi. Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışan ve 2018 yılındaki emekliliğinin ardından siyasi çalışmalara başlayan Bozkurt’un sorularımıza yanıtları şöyle oldu:

Umut Partisi Kurucu Başkanı Abdulkadir Bozkurt 2020 yılı içerisinde kurulan 10 siyasi partiden birisi. Siyasi parti kurma kararını nasıl aldınız?

Bu partiyi ülkenin geleceğiyle ilgili kaygılarımız olduğu için kurduk. Yarın sabah neyle uyanacağımızı biliyor musunuz? Siz gazetecisiniz. Yarın sabah başınıza geleceği kestirebiliyor musunuz? Örneğin bir gün önce sokağa çıkma yasağı kararı vardı, bir gün sonra sokağa çıkma yasağı kararı iptal edildi. Bu tarz tutarsızlıklar, kaygılar bizi bu yola çıkmaya itti. Bu süreçte ‘Milli Birlik’ adı altında akım başlattık. Umut Partisi bu akımın başlangıç partisidir. Milli Birlik, halkın menfaatine olan bir şeyi sonuna kadar yapmaktır. Örneğin sağlık. Sağlıkta vatandaşın bir tanesi hastaneye gidiyor, oradan çıkıp eczaneye gittiğinde muayene ücreti ve ilaç katkı payı ödüyor. Biz bunu ‘halkımız için kaldıracağız’ diyoruz. Milli Birlik akımımıza göre bunu kaldırmamız halkımızın menfaatine.

‘PARTİMİZİ HALKA MÂL ETTİK’

Tüzüğümüzü hazırlarken partimizi halka mâl ettik. Tüzüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti halkı ibaresi vardır. Bakın millet değil. Biz halk olursak, bu kutuplaştırmaları ortadan kaldırırsak iyi bir yerlere geliriz. İnsanlar birbirlerine farklı gözlerle bakmazsa biz büyürüz ve gelişiriz. Bugün sağ sol diyorlar ne var ortada? Umut Partisi Edirne’den Kars’a, sağıyla soluyla, Kürt’ü Türk’üyle halk olacak.

‘HALKIN EN ÇOK İHTİYACI OLAN ŞEY UMUT’

Partinizin adını neden umut olarak belirlediniz?

Şu anda halkımızın en çok ihtiyacı olan şey umut. O yüzden partimizin adı da umut oldu.

Parti kurma çalışmalarına emeklilikte yaşa takılan kişilerle başladığınızı daha önceki açıklamalarınızda da ifade ediyorsunuz. Örgütlenme süreci nasıl gelişiyor?

Kuruluşu yaptıktan sonra kurucularımızla birlikte ilk çözeceğimiz şeyin EYT yasası olmasını kararlaştırdık. Çünkü yol arkadaşlarımıza bunu çözeceğime söz verdim. Arkadaşlarım da Türkiye’de 6 milyon EYT’li varken ilk olarak bunun çözülmesi gerektiğini ifade ettiler. Edirne’den Kars’a birçok arkadaşımız var ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Şu anda hızlı bir şekilde örgütlenme için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama böyle bir sorumluluğu vereceğimiz arkadaşlarımızı da çok iyi tespit etmeye çalışıyoruz. Titiz davranıyoruz. Her isteyene al il başkanlığını kur demiyoruz. İyice araştırıyoruz, sabırlı hareket ediyoruz. Kişileri iyice değerlendirdikten sonra görev sorumluluğu veriyoruz.

‘AĞZIMIZDA MASKEYLE PARTİYİ KURDUK’

Dünya genelinde salgının etkili olduğu günlerde kuruldu. Pandemi partinin örgütlenme çalışmalarını da etkiledi mi?

Biz maskemizi takarak kuruluş sürecimizde 24 saat sahadaydık. Esnafımızın kepeğini kapattığını gördük. Onları dinledik. Biz ağzımızda maskeyle bu partiyi kurduk. Sahada insanlara yaklaştığımızda biz sizin partiniziz dedik. Sorduğunuz tüm sorulara verilmeyecek cevabımız yok dedik. İnsanlar bizi dinlediler. Onlar da destek olacaklarını söylediler. Vatandaşlarımıza Milli Birlik akımını anlattık. İnsanların en büyük sorunu sahada adaletti. Maalesef devlete güvenmiyorlar. Bunu sahada çok net gördük. İnsanlar başlarına ne gelebilir, neler yaşayabilirizin kaygısını, endişesini duyuyorlar.

‘ZOR DÖNEMDE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK’

Türkiye’de uzun yıllardır faaliyette olan onlarca siyasi parti var. Seçmenler arasında yeni kurulan partilere ilişkin ön yargı olduğunu düşünüyor musunuz?

Biz ömrümüz yettiğince halkımızın ayağına kadar gideceğiz. Karıncanın yuvasına kadar gidip kendimizi anlatacağız. Siyasette olan partiler belli partiler. Halkın önüne bu partiler geliyor ve halkın başka bir tercih yapma durumu maalesef yok. İnsanlar, bu liderler kimse oy vermek zorunda kalıyor. Umut Partisi bunların arasından sıyrılarak halkın partisi olduğunu ispatlayacak. Birçok siyasi parti hali hazırda olabilir ama derdi ve kaygıları olan insanların kendilerini anlatması gerekiyor.

Biz bu partiyi kurmasak siz beni arar mıydınız? Aramazdınız. Önemli olan zoru başarmak ve biz vazgeçmiyoruz. Vazgeçersek kaybedeceğimizi biliyoruz. Yarın bir gün çocuklarımız yakamızdan tutup da ülke bu hale gelirken siz neredeydiniz diye sorduğu sorulara rahat bir şekilde cevap verebilelim istiyoruz. Ben oturuyordum, işime gücüme bakıyordum demeyelim. Biz mücadele ettik, bu ülkenin gidişatını gördük diyebilelim. Buradan hareket ederek de sorumluk aldık. Bu zor dönemde elimizi taşın altına koyduk. Biz hiçbir partiye güvenmiyoruz. Bize siyaset alanı bırakılmadı. Makam mevki ve para için bu yola çıkmadık. Derdimiz ve kaygılarımız var. Diğer partilerin ne amacıyla kurulduğunu bilemiyorum ama bizim amacımız iktidar.

‘MUHAKKAK HER EVDE BİR KİŞİ EYT’Lİ’

İlk etapta EYT’lilerin sorunlarını çözmek istediğinizi ifade ediyorsunuz. EYT’lilere ilişkin sorunları nasıl çözeceksiniz?

Açık bir şekilde söylemeliyim ki EYT’liler iktidara gelecek. Bugün her evde muhakkak bir kişi EYT’lidir. Bugün ülkede her şeye kaynak bulunuyor ama emeklikte yaşa takılanlar çok mağdur durumdalar. Kişi belli bir yaşa geliyor, pirim gününü tamamlıyor. İşveren yaşlı diyerek iş vermiyor. Devlet de gençsin ben seni emekli edemem diyor. Bu insanlar evlerine ekmek götürmek zorunda. Bu insanların genel sağlık sigortası kapsamında sağlık güvencesi bile yok. Primlerini tamamlamış insanlar para yatırarak sağlık güvencesi temin etmeye çalışıyor. Kaynak mı yok? Nasıl yok. Ülkede 9,5 milyon kayıt dışı çalışan insan var. Bunları kayıt altına aldıktan sonra sorun kökten çözülüyor. Öncelikle biz aylık bağlanma oranlarına ilişkin yakın zamanda bakanlarımızdan randevu alarak görüşme yapacağız. 1999’dan önceki tüm arkadaşlarımızın ilk aşamada sağlık güvencesini sağlamak adına çalışacağız.

‘VATANDAŞTAN ALINAN VERGİLERLE BU ÜLKE DÖNMEZ’

Umut Partisi, EYT’lilerin yanı sıra, Türkiye’de bugün ne tür sorunlar görüyor ve bunları çözmeyi vadediyor?

İkinci önceliğimiz üretim. Dışa bağımlı ve her şeyi ithal eden ülke haline geldik. Ekonomimiz daraldı. Zengin olduğumuzu gösteren bana bir şey gösterin. Türkiye’de devlete ait bin tane sanayi fabrikası var derseniz güçlü olduğumuzu söylerim. Ama bizim üretimimiz yok. Sadece vatandaştan alınan vergilerle bu ülke dönmez. Üretimin dışında halkın kendini güvende hissetmesini sağlayacağız. Her yerde adalet diyoruz bu yüzden. Hukukta da eğitimde de sağlıkta da her yönde adaleti sağlayacağız. Bugün köyde eğitim alan çocukla şehirde yaşayıp eğitim alan çocuğun eğitim seviyesi aynı olması için doğru adımlar atacağız. Biz kamu harcamalarındaki israfı tamamen ortadan kaldıracağız. Liyakata önem vereceğiz. Bir tarım bakanını inşaat mühendisinden yapmayacağız. Tarım bakanımız ziraat mühendisi olacak.

En yakın tarihte olası bir seçim için 2023 yılı bekleniyor. Bu yıla kadar örgütlenme faaliyetlerinizi tamamlayıp seçime girebilecek yeterliliğe erişebilecek misiniz?

Ben 2023’ün Haziran ayında seçim olacağını düşünmüyorum. Bu benim iddiam. O döneme yakın bir zamanda hükümetin OHAL ilan edeceğini düşünüyorum. Seçimleri uzun bir süre erteleyeceğini düşünüyorum ama biz o gün hazır olacağız.

Bugün siyasal hayatta milletvekillerinin vekilliklerinin düşürüldüğü bir ortam var. Umut Partisi bu siyasal ortama hazır mı?

Bir canımız var onu da Allah’a veririz. Söz konusu vatanımız milletimizin menfaatiyse canımız da kanımız da feda olsun. Biz bu ülkede güzel bir şeyler yapmak için, çocuklarımızın yarınları güzel olsun diye yola çıktık. Aklımızın almadığı her şeye dur diyeceğiz. Bu ülkede uçan kuş bile yaşamaktan mutlu olacak

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)