‘Enflasyonu tekrar tek haneye indirmek için hazırız’

Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Çanakcı şu ifadeleri kullandı:

‘Olumsuz rekor enflasyon rakamlarında yaşandı’

“Açıklanan rakamlar, son 20 yılın en yüksek rakamları, rekor enflasyon oranları. Hatta üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 44 seviyesinde. Bu da tarihin en yüksek rakamları. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükûmet yetkilileri zaman zaman değişik alanlardaki rekorlardan bahsediyorlar ama vatandaşı etkileyen olumsuz rekor enflasyon rakamlarında yaşandı.”

‘2022’de yeni bir rekor kırılacağı anlaşılıyor’

“Bağımsız enflasyon tahminlerine baktığımızda tablonun çok daha kötü olduğunu, TÜFE rakamlarının TÜİK’in açıkladığının 2 katından fazla olduğunu görüyoruz. Yeni yıla girerken yapılan fahiş fiyat artışları henüz fiyatlara yansımış değil. 2022’de enflasyonda yeni bir rekor kırılacağı anlaşılıyor.”

‘Kendilerine yüzde 6 devredilen enflasyonu yüzde 36’ya çıkarttılar’

“2015 yılında kendilerine devredilen tüketici fiyatları enflasyonunu 5 katından fazla artırarak yüzde 36’ya, yüzde 6 olarak devredilen üretici fiyatları enflasyonunu 13 kattan fazla arttırarak yüzde 80’e çıkarttılar. Benzer şekilde kendilerine devredilen kuru beş katından fazla artırdılar. Politika faizlerini de iki katına yakın artırdılar. Sözün özü, kötü olan ne varsa hepsini katladılar.”

‘Burnunun ucunu göremeyen yönetime kim, nasıl güvensin?’

“Bu hükûmet enflasyon konusunda inandırıcılığını, güvenilirliğini tümüyle yitirmiştir. 2021 yılına başlarken yüzde 6 enflasyon hedefiyle başladılar. Daha iki ay önce Merkez Bankası enflasyonu bu yıl için yüzde 18 olarak öngörüyordu. Bugün açıklanan rakamlar resmî verileri baz alsak bile yüzde 36 seviyesinde. Bir yıl öncesine göre 6, iki ay öncesine göre 2 kat sapma söz konusu. 2022 yılı için daha ekim ayında açıkladıkları enflasyon raporunda enflasyonu yüzde 9,5 seviyesinde öngörüyorlardı. Bugünkü veriler, 2022 yılında da enflasyonda en az 5 kat sapma yaşanacağını açıkça gösteriyor. Bırakın bir yıl sonrasını; altı ay, üç ay, bir ay sonrasını, hatta üç gün sonrasını göremeyen, tabir caizse burnunun ucunu göremeyen bir ekonomi yönetimine kim, nasıl güvensin? Nasıl üretim, yatırım, istihdam kararı versin?”

‘Geçmiş enflasyon telafisi yetmez, dürüst bir enflasyon tahmini dikkate alınmalı’

Çanakcı’nın gündeminde ayrıca işçi, memur ve emekli ücretlerine yapılacak zam da vardı. Çanakcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“2022 yılının ilk yarısında memurlarımıza, işçilerimize ve emeklilerimize yapılacak zam belirlenirken sadece geçmişteki enflasyon telafisinin yeterli olmadığına inanıyoruz. Hükûmet hem geçmişteki kayıpları gerçekçi biçimde telafi etmeli hem de bu yılın tamamına ilişkin gerçekçi, dürüst ve samimi bir enflasyon tahminini dikkate almalıdır.”

‘Bozan düzeltemez’

“Bu hükûmet, enflasyonla mücadelede ipin ucunu kaçırmıştır. Bozan düzeltemez düsturundan hareketle, hükûmetin enflasyonu tekrar tek haneli seviyelere düşürmesi mümkün değildir. Bu hükûmetin bundan sonra yapacağı en doğru şey bir an önce sandığı milletin önüne getirmektir. DEVA Partisi olarak enflasyonu tekrar düşük, tek haneli düzeylere indirmek için hazırız. Kadrolarımızla, programımızla, eylem planlarımızla hazırlıkları tamamladık.”