Enerji Krizi Başladı, Çözümü Bizde

2) AKP, ekonomik krizi okumak istemediği için yine bilindik konut kredisi paketlerini açıklıyor, bazı borçları siliyor. Bunlar defalarca denendi, faydası yok.

Türkiye katma değeri yüksek, ithal girdi oranı düşük rekabetçi ürünler üretmeli.

3) Biz bunu sağlayacak altyapı oluşturacağız. Üretimde hayati öneme sahip enerji için de planımız var.

Enerji kooperatifleriyle vatandaşlarımız enerjide söz sahibi olacak, mevzuat engellerini kaldıracağız.

4) Bu kooperatiflerin yarattığı ekosistem ile birlikte hem çok sayıda üretici kazanacak, hem de maliyeti düşen elektrikle birlikte vatandaşlar, üreticiler kazanacak.

Enerjide tek bir kaynağa bağımlı olmak büyük risktir. Buna karşı bir sistem inşa edeceğiz.

5) Türkiye’nin dinamiklerine uygun “Yeşil Mutabakat Yol Haritası”nı oluşturacağız. Şu anda enerji sektörü halen ithal fosil yakıtlara bağımlı. Dövize endeksli değil, yeşil ekonomiye endeksli politikaları hayata geçireceğiz.

6) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Sistemi’ni (YEKDES) kuracağız. İthal teknolojiye dayanan ve beton ekonomisinin bir parçasına dönüşen YEKDEM yerine, YEKDES kurulacak. Yerli teknoloji desteklenecek.

7) Tarımsal sulamadaki elektrik borçları ile sanayicinin ve esnafın elektrik borçlarının faizlerini sileceğiz. Elektrikli ve hibrit otomobillerde KDV ve ÖTV’yi sıfırlayacağız.

Sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa edeceğiz.

İzolasyon hamlesi başlayacak.

8) Vatandaşlarımızı fatura yükünden kurtarmak için kış aylarında elektrik faturalarında KDV’yi yüzde 18’den yüzde 1’e indireceğiz. Doğalgaz faturalarında KDV ve ÖTV kaldırılacak. Kayıp, kaçak, sayaç okuma maliyetlerini tüketici ödemeyecek.

9) Özelleştirme sonrası elektrik dağıtım şirketlerine verilen imtiyazlar kaldırılacak. Elektrik alım garantileri masaya yatırılacak.

İnsanca ve onurlu yaşam için, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Ekim-Mart arasında yakacak yardımı yapılacak.

10) Dünya ekonomisinde Türkiye’nin yeri 2002 yılı seviyesine geri geldi. Bu ne demek?

Yüzlerce kamu kurumunun özelleştirilmesi boşa gitti.

İşsizlik kronik sorun oldu.

İlk 20 ekonomiden düştük.

AB hedefleri hayal oldu.

Bu kabusu Türkiye’ye yaşatan AKP’dir.

11) Hiçbir şey için geç değil. 20 yıl sonra yeniden inşa için biz talibiz. Her sektörde neler yapılacağını tek tek çalıştık. Sanayi için atacağımız adımlar burada https://twitter.com/ OzgurKarabatCHP/status/ 1560570007188373504?s=20&t= 7bECxwTgMHwRd3r0IE1gEQ

12) İklim değişikliği, salgın hastalık ve savaşlarla gıda arz güvenliğinin önemi tekrar ortaya çıktı. AKP halen çözüm olarak ithalatı savunuyor ama biz üretimden yanayız. Tarım üretim planımız da bu şekilde https://twitter.com/ OzgurKarabatCHP/status/ 1558821885047193600

13) Bu kış çok sert geçecek. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’daki doğalgaz ve elektrik kesintileri, pahalı petrol fiyatları Türkiye’yi de olumsuz etkileyecektir. Artık Türkiye enerjide baştan yeni bir senaryo yazmak zorundadır ve bunu biz yapacağız.

14) CHP enerji sektörünün önemini biliyor ve sadece enerji ile ilgili bir genel başkan yardımcılığı oluşturarak konuyu ne kadar önemsediğini ortaya koydu. Genel Başkan Yardımcımız Sn. @ahmetakin bu noktada sektörü çok yakından takip ediyor.

14) CHP Ekonomi Masası olarak çalışıyoruz. Millet İttifakı’nın iktidarında tüm sorunları çözeceğiz. Ranta ve bir avuç Saray eşrafına hizmet için değil, vatandaş için ekonomiyi kurgulayacağız. Türkiye, üretimle ve alın teri ile yükselecek.