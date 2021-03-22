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Elibüyük’ten ‘İstanbul Sözleşmesi’ Açıklaması

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması hakkında açıklama yaptı. Elibüyük, “Ülkenin bağrından bir hançer çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2021 Pazartesi 09:13
Elibüyük’ten ‘İstanbul Sözleşmesi’ Açıklaması
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Aileye yaşattığı tahribat ve sapkın grupları meşrulaştırdığı için eleştirilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle resmen çıkıldı. Resmi Gazete’nin yayınlanmasıyla memnuniyetle karşılanan karar ile ilgili HÜDA PAR İl Başkanı Erdal Elibüyük de bir açıklama yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ŞİMDİ AÇILAN YARAYI TEDAVİ ETME VAKTİ

Sosyal medya üzerinden Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini yorumlayan Elibüyük, “İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, ülkenin bağrından bir hançer çıkarıldı. Şu an yapmamız gereken yarayı tedavi etmek ve iyileştirmek. Bu konuda başta hükümet olmak üzere parti ve STK'lara büyük görev düşüyor. Biz de sürecin yakın takipçisi olacağız ve üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN DEĞİLDİ”

Kadına ve aileye yönelik çalışmaların değerlerimize uygun olması gerektiğini belirten Elibüyük, “İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlemek için değildi. Şiddetin bizim inancımızda da kültürümüz de yeri yoktur. Ancak sözleşmeyi bilmeden iyi niyetle savunanları da anlıyorum. Kendilerine öğretileni söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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