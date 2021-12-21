“Ekonomik işgal mutfağımıza kadar geldi”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Rize il kongresi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Hasan Peçe’nin il başkanı seçildiği kongreye BTP Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu ve BTP genel başkan yardımcıları Lütfullah Önder ile Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi de katıldı.

Kongrede konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ilgili olarak, “Türk Lirası değer kaybediyor değerli arkadaşlar döviz yükselmiyor. Bu farkı anlamamız lazım.” dedi ve şöyle devam etti; “Ne demek Türk lirası değer kaybediyor? Bu bölgeden örnek vereyim; bakınız bu bölgenin geçimi çaya bağlı. Ticaret yapanlar var, esnaflar var ve onların ticareti de çaya bağlı. Şimdi çayda bizler için iki tane ciddi maliyet var. Bunlardan biri gübre maliyeti, diğeri de çayı toplatmak için işçi maliyeti. Bu çayı toplama işinin büyük bölümünü de Gürcüler yapıyor. Bunun anlamı şudur; geçen sene gübrenin 1 tonu yaklaşık 2 bin 500 Lirayken bu sene 8 bin lira, 10 bin lira. Sen geçen sene 2 bin 500 lira vererek 1 ton gübre alıyordun ya bugün o 2 bin 500 lirayla 250 kilo gübre alabileceksin ya da aynı arazini gübrelemek için 4 kat daha fazla para vereceksin. İkincisi de hani Gürcüler geçen sene 1 ton çayı yaklaşık bin liraya topluyorlardı ya, onlar yevmiyelerini kendi paralarına göre 100 Lari’ye getiriyorlardı. Bugün aynı insanlara 100 Lari için 2 bin 500 Lira vermek durumundayız. Yani işçi maliyetimiz de gübre maliyetimiz de 2-3 kat artacak. Peki gelirimiz 2-3 kat artacak mı? Aynı mantıkta hareket eden siyasal iktidar olduğu müddetçe bu mümkün değil.”



“Son bir ayda servetimizin yüzde 61'ini kaybettik”



BTP Rize il kongresinde konuşan isimlerden biri de BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Kepekçi idi.

Konuşmasına son bir ayda Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybının tam yüzde 61 olduğunu ifade eden Kepekçi, “Biz bir ayda servetimizin yüzde 61'ini kaybettik. Ülkemizde geçim yüzde 61 daha pahalandı, satın alma gücümüz yüzde 61 daha azaldı.” dedi.

Ülkedeki manzara için ‘Ekonomik İşgal’ benzetmesi yapan Kepekçi, “Artık ekonomik işgal tarlamıza kadar geldi, mutfağımıza kadar geldi. Kültürel işgal evimize, oturma odamıza kadar geldi. Artık bütün milletin topyekun ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın 20 yıl önce ifade ettiği Yeniden Kuvay-ı Milliye Hareketi'nde birer nefer olması gerekiyor. Savaşalım demiyoruz, top tüfek kullanalım demiyoruz ama değerlerimize ve çözümlerimize sahip çıkmamız gerek diyoruz.” dedi.