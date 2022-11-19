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Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili Adayı Yapsın(VİDEOLU)

İstanbul Times Tv Özel YouTube ve İstanbul Times Haber Youtube kanalı olarak ülkemizin 81 ilinde siyasi sokak röportaj çalışmamız kapsamında 17 Kasım 2022’de ülkemizin son illerinden birisi olan Düzce’ye Giderek sokakta röportajı yaptık.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2022 Cumartesi 17:42
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili Adayı Yapsın(VİDEOLU)
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YAŞAM –GEÇİM-EKONOMİ NASIL? BU PAZAR GÜNÜ BİR GENEL SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ SORUMUZA DÜZCELİLER NE DEDİ ?

Tecrübeli Gazeteci Yazar,İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner’in sorduğu soruya “Yaşam,Geçim,Ekonomi nasıl? Bu Pazar Bir Genel Seçim Olsa Oyunuzu hangi Partiye vereceksiniz ? sorusuna onlarca Düzceli seçmen cevap verdi.

YAPILAN SOKAK RÖPORTAJINA 67 KİŞİ KATILDI,KARARSIZLAR DAĞTILMADAN ÖNCE PARTİLERİN ALDIĞI OY ŞU ŞEKİLDE OLDU …

Kararsızım diyenlerin oranı 24 kişi ile % 36 ile ilk sırada yer alırken,AK PARTİ Diyenlerin oranı ise 22 kişi ile % 32 ile kararsızlardan sonra birinci oldu.CHP ise 11 kişi ile % 14 oy aldı. MHP ve Yeniden Refah Partisi ise 3 kişi ile % 4.5 ile 3.sırayı beraber paylaştılar.İyi Parti ise 2 oy ile % 3 oy aldı.Diğer partilerde de % 6 oy aldı.

İLK KEZ HALK OY VERDİĞİ PARTİYE ADAY İSMİ SÖYLEDİ

İstanbul Times Tv olarak son 12 yılda yaptığımız yaklaşık olarak 6 bin video da ilk kez çok sayıda seçmen oyumuzu Ak Partiye vereceğiz ama daha Önce Ziraat Bankası Düzce şube müdürü ve şu an Ziraat Bankasında daire başkanlığına kadar yükselen Abdulkerim Kaval’ın aday gösterilmesini talep etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ilk kez çok sayıda seçmen oy verdiği partiye aday ismi önermesi ile karşılaştığını ifade ederek İnşallah siyasi partiler seçmenin sesine kulak verir dedi.

İŞTE O SOKAK RÖPORTAJI TIKLA İZLE

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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