‘Duyduk Duymadık Demeyin; Ulaştırma Bakanı Harikalar Diyarında’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde (13 Ağustos) İstanbul Havalimanı hakkında yaptığı açıklamada “Toplam yatırım: 10,25 Milyar euro. Devletin cebinden çıkan: 0 euro. Toplam alınacak kira: 26 Milyar euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı: 80,7 Milyar euro. Sıfır harcama ile toplam 117 Milyar euro Türkiye’ye kazanç” ifadelerine yer vermişti.

Karlıtekin’den Karaismailoğlu’na: Milletin aklıyla eğleniyorlar

Bu sözler üzerine kameralar karşısına geçen DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, Karaismailoğlu’na yüklendi. “Neresinden tutsanız elinizde kalır” diyen Karlıtekin, “Elmalar ile armutları kafalarına göre topluyorlar. Sonra ajans grafikerlerine görseller yaptırıp milletin aklıyla eğleniyorlar” diye konuştu. Karlıtekin, Karaismailoğu’nun İstanbul Havalimanı hesabını şu sözlerle eleştirdi:

‘Ya sayı saymayı bilmiyorlar ya dayak yememişler’

“Sıfır harcama ile Türkiye 117 milyar euro kazanmış. Bugünkü kurlarla 2 trilyonun üzerinde bir para. Bu hesaba göre sadece İstanbul Havaalanı’ndan 84 milyon vatandaşımıza kişi başı 25 bin 630 lira kazanç düşüyor. Teşbihte hata olmasın ama ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da dayak yememişler.”

‘Sırf erken fesih tazminatı 400 milyon euro’

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak 2 milyar euroluk yatırımla 15-20 yıllık ihtiyacının karşılanabileceğini savunan Karlıtekin şöyle devam etti:

“Bu inşaatın sıkıştırılması ve 2 yıl önce bitirilmesi için sayısı şeffaf olarak açıklanmamış işçi ölümleri oldu. Atatürk Havalimanı işleticilerine sözleşme bitimine 2 yıl varken erken fesih tazminatı olarak verdikleri para yaklaşık 400 milyon euro. İstanbul Havalimanına erişmek için gereken karayolu, henüz yapılmayan metro hattı ve sair yatırımlara kaç yüz milyon euro harcanıyor?”

‘Fırsat maliyeti hiç mi yok?’

“İstanbul Havalimanı yüklenicilerine yolcu garantisi verdiniz. Yapacakları işe para bulamadılar; Hazine kefil oldu. O da yetmeyince kamu bankaları ağırlıklı teminatsız kredi verdirdiniz. İhale olup bittikten sonra tüm bu verilen imkânların fırsat maliyeti hiç mi yok?”

’26 milyar euro kiranın ödeneceğine dair bir teminat var mı?’

“Kasaya girmiş gibi gösterdiğiniz 26 milyar euro kiranın ödeneceğine dair işletmecinin verdiği bir teminat var mı? Ödeyemezse yaptırımı ne olacak?”

‘Gerçek görünsün diye küsuratı var’

“İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısını net kazanç diye yutturmaya çalışıyorsunuz. Bu katkı, 80 milyar 48 milyon euro imiş. Gerçek görünsün diye küsuratı var. Atatürk Havalimanı sıfır çekmediğine göre İstanbul Havalimanı’nın yarattığı ilave yolcu trafiğinin ekonomiye net katkısı mı 80,48 milyar euro?”

‘Elma, armut, ayva toplama işi’

Ayrıca bakanlığın grafiğinde millî gelir, üretim ve ihracat olmak üzere üç kalemin toplanmasına “Pes doğrusu” diyen Karlıtekin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tanımlar ve kavramlar çorba edilmiş. Birbiri içine geçmiş kalemleri toplamışsınız. Rakamları Ayarlama Enstitüsü TÜİK bile sorsanız milli gelir, üretim, ihracat tanımlarının doğrusunu size verirdi, kavram kargaşasına girmezdiniz. Afaki elma, armut, ayva toplama işini nasıl yaptınız?”

‘Hesaplarına göre 6 İstanbulludan 1’ine gelir kapısı, bu mümkün mü?’

“İstihdam edilen 972 bin kişinin İstanbul Havalimanı sayesinde ekmek yediğini iddia ediyorsunuz. Şöyle bir hesap yapalım: Çalışanların yarısı evli, yarısı bekar olsun. Her evli emekçi üç kişiye baksın. Sizin hesabınıza göre 2 buçuk milyon İstanbullu geçimini İstanbul Havalimanı’ndan temin ediyor. Desenize İstanbul Havalimanı her 6 İstanbulludan birine gelir kapısı oldu… Bu mümkün mü?”

Akaryakıt tasarrufu vatandaşın değil, havadaki uçağın…

Bakanlığın 84,3 milyon euro zaman tasarrufu iddiasını Atatürk Havalimanı’na gidiş gelişle kıyaslayarak yanıtlayan Karlıtekin eleştirisine şöyle devam etti:

“Ayrıca 56,5 milyon euro akaryakıt tasarrufundan bahsediyorsunuz. Herhalde buradan kasıt, Atatürk Havalimanı zamanında havada bekleyen uçakların o esnada yaktığı yakıt… İnsanların İstanbul Havalimanı’na gidip gelirken, Atatürk Havalimanı’na göre, ortalama 20 km daha fazla yaktığı mazottan, benzinden bahsetmiyorsunuz sanırım. Çünkü hesabınıza o ters etki yapar.”

‘Çevre etkisinin hesabını birlikte yapalım mı?’

“7,8 milyon euro çevreye katkı bedelini merak ettim. İstanbul’un akciğerlerine ve su havzalarına olumsuz çevre etkisinin hesabını ayrıca beraber yapalım mı?”

‘Bu propaganda çilekeş insanların gözünü boyamak için’

“Bakanlık bu yanıltmaları sorgulayan insanlara hitaben yapmıyor. Önce vuruyor, sonra gerekçe uyduruyorlar. Tüm bu propaganda, yarı aç gezdiği halde esasen millî gururumuzu okşayan eser siyasetinden kıvanç duyan çilekeş insanların gözünü boyamak için.”

Rekabetçi, doğru bir modelle eserler 3’e, 5’e katlanır

“Büyük yatırımlar fahiş maliyetli, önceliği ve yerindeliği sorunlu, fırsat maliyeti hesabına göre alternatif yatırımları engelleyici, geleceğimizi ipotek altına alıcı şekilde yapılıyor. Halbuki harcanan paralar, rekabetçi şartlarda doğru modellerle gerekli alanlara gitse mevcut eserlerin 3 ila 5 katı eser gövdelenirdi. Türkiye işte o zaman kazanırdı.”

‘Seyahati zorlaştırmak hangi akla hizmettir?’

Esasen “İstanbul Havalimanı yapım modeli yanlış. İnsanların hayatını kolaylaştırırken ulaşım imkânları maddi ve fiziki anlamda erişilebilir kılmalıyız. Doğal tekel konumundaki havaalanlarından istifade etmeyi yüksek yapım maliyetleri ve yüksek işletme giderleriyle pahalılaştırmak ve seyahati zorlaştırmak hangi akla hizmettir?”

‘Yüklenicilerden kira istemeyin, giderlerini gelirleriyle karşılasınlar’

“Yüklenicilerden kira istemek yerine, bırakın onları, rayiç fiyatlardan oluşan havalimanı yapım maliyeti ve işletme giderlerini, net olarak tanımlanmış havaalanı gelirleriyle karşılasınlar. Yüklenici adayları havalimanlarını yapıp, işletip kaç yıl ya da ay sonra devredecekleri üzerine yarışsınlar.”

‘Ülkeyi bayındırlık eserleriyle DEVA Partisi donatacak’

“Tabii bunları söylüyoruz ama siz kulak asmayacaksınız. Ülkeyi uçtan uca ihtiyaçlara binaen bayındırlık eserleriyle DEVA Partisi donatacak.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA