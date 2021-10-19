Doğu perinçek: “kılıçdaroğlu’nun söylemleri kaos planının parçasıdır”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘siyasi cinayetler’ söylemi ve bürokratları ‘hükümetin emirlerine uymayın’ çağrısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Perinçek, “ Bu açıklamalar kaos planının parçasıdır.”dedi.

“GAYRİMEŞRU ÇAĞRISI BİR DARBE, İHTİLAL VE KAOS ÇAĞRISIDIR”

Perinçek, CHP tarafından ‘gayrimeşru’ söylemlerinin arttığını ve bu söylemlerin kaos planlarının parçası olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi, 18 Nisan 2017'den başlayarak, 13 Haziran 2017, 14 Haziran 2017, 17 Temmuz 2018 tarihlerinde sürekli olarak ‘Anayasa gayrimeşrudur’ diyor. İkincisi, anayasaya göre kurulan hükümet gayrimeşrudur diyor ve bu hükümetin bütün uygulamaları gayrimeşrudur diyor. Gayrimeşrudur çağrısı, bütün siyaset tarihinde bir darbe, ihtilal, bir kaos çağrısıdır. Hükümet gayrimeşru ise o hükümetin verdiği emirler de gayrimeşru olur. ‘Gayrimeşrudur’ tespiti vahim bir tespit. Buradan bir tek kaos çıkar. Meral Akşener başta olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaos planının piyonları. Türkiye bunlarla boğuşarak ayakta kalacak, ekonomisini de bunlarla boğuşarak toparlayacak o bakımdan buralarda çok kararlı, kesin, açık olmak her vatandaşın ve her vatanseverin görevidir.”ifadelerini kullandı.



‘Hükümetin emirlerine uymayın’ çağrısının kabul edilemeyeceğini söyleyen Perinçek, “1876 Anayasası'ndan beri bizim bütün Anayasalarımızda, kanunlara ve anayasaya uygun emirler verileceği hükmü var. Ama 1876’dan bu yana 150 yıldır hiç kimse bürokratlara böyle bir çağrıda bulunmadı. Hatta 1960 öncesinde bile İsmet Paşa Demokrat Parti iktidarının meşruiyetini tartışırken, o bile kalkıp da bürokratlara bunların emirlerine dinlemeyin demedi. O zamanda da bu anayasa hükmü vardı.”dedi.



‘Siyasi cinayetler’ söylemini yükseltenlere karşı konuşan Perinçek, “Bu siyasi cinayetleri kim yapacak,kimi hedef alacak bu sorulara cevap vermek zorundasınız. Cevap vermiyorsanız bir kaos planının aletisiniz, bir psikolojik harekatın memurusunuz. Çünkü siyasi cinayetler söz konusu ise bu cinayetler havaya karşı yapılmayacak, insanlara karşı yapılacak ve bu cinayetin failleri olur. Bunu diyenlerin ispatlaması lazım.”diye konuştu.



“AMERİKA’NIN VURMAYACAĞI TEK ADAM KILIÇDAROĞLU’DUR”

Kübra Par’ın, ‘Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetleri gündeme getirmesi kendisi ile alakalı korkusu olduğunu mu ima ediyor?” sorusuna cevap veren Perinçek, “Cinayetleri Amerika yapıyordu. Bugün Amerika'nın vurmayacağı tek bir adam vardır, o da Kılıçdaroğlu’dur. Bu siyasi cinayetler lafı ile devlet memurlarına, devlet bürokratlarına ‘emirlere uymayın’ çağrısı hepsi aynı komplonun, aynı tertibin bir parçasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı doğru teşhis etmedi veya teşhis etmek istemiyor. ‘Bu bir suçtur’ diyor. Bu bir suç falan değil, hafif kalıyor suç demek. Bir adamı öldürürsünüz bu suçtur ama burada Türkiye'ye karşı bir tertip var.”dedi.

SİYASİ CİNAYET YAPMAYACAK TEK KURUM HÜKÜMETTİR

Bugün siyasi yapmayacak tek kurumun hükümet olduğunu ifade eden Vatan Partisi Genel Başkanı, “Siyasi cinayetler söylemi ile bugünkü hükümeti devirme çağrısının zemini hazırlanıyor. Bugün siyasi cinayet yapmayacak tek bir kurum var o da hükümettir. Bu hükümet aptal mı siyasi cinayetlerle kendi devrini bitirsin? Türkiye tarihinde siyasi cinayetleri Gladyo yaptı. Biz siyasi cinayetlerden geçmişte bahsettik ama dedik ki: Hiram Abas, Mehmet Eymür, MİT içindeki CIA, MOSSAT ekibi bu cinayetleri yapıyor. Yine biz dedik ki: FETÖ Gladyosu bunlar, siyasi cinayetler yapacaklar dedik ve yaptılar. Yani biz siyasi cinayetler derken havaya konuşmadık. Eğer dürüstlerse, derhal Meral Akşener'in de, Kılıçdaroğlu'nun da çıkıp cinayetleri kimin yapacağını ve kime yapılacağını açıklaması lazım. Bunu yapmadıkları zaman bu komplonun içinde oldukları çok açık ortada olacak.” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)