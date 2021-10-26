Doğu Perinçek: Cumhurbakanına Tuzak Var

Perinçek, “Burada bir geri adım yok ama Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a geri adım attırma tuzağı var! Geri adımda uçurum var.” dedi.

“10 büyükelçinin başında ABD var” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı, “Bu son karardan sonra geri dönülemeyecek bir tavra girilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geri dönerse bu Sayın Tayyip Erdoğan açısından son derece olumsuz, Türkiye açısından da ABD’nin kaos planlarına karşı zayıf bir tavır alma anlamına gelecektir. Burada hiçbir şekilde geri adım görmüyoruz. Geri adım nasıl olur? Biz Türkiye’nin içişlerine karıştık yanlış yapıyoruz yanlış yaptık ve düzeltiyoruz demelidirler. Dikkat edersiniz 10 büyükelçi toplu hareket ediyor. Örgütlü bunlar. Bunlar devlet değil. Başlarında bir ABD var. ABD bunların; Almanya’nın, Fransa’nın, İsveç’in, Norveç’in, Finlandiya’nın şunun bunun düğmelerine basıyor ve toplu hareket ediyorlar. Böyle devlet mi olur? ABD’nin kontrolünde böyle bağımsız bir devlet olur mu? O açıdan da çok garip bir durum var.”ifadelerini kullandı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN’I YIKMA PLANI YÜRÜRLÜKTEDİR”

Perinçek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı yıkma planı yürürlüktedir. Ondan vazgeçiyorlar mı? Bakın işin püf noktası bu. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı devirme planından ABD ve onun güdümündeki birtakım devletler vazgeçiyorlar mı? Esas o devirme planına, kaos planına karşı hangi tavır alacağımızı hükümet olarak belirlemek durumundayız. Geri adım atmak yok. Böyle bir durum söz konusu değildir. Çok tehlikeli bir süreçteyiz.”dedi.

“TÜRKİYE DÜN ÇOK KUVVETLİYDİ”

Cumhurbaşkanı’nın ‘istenmeyen adam’ kararının yerinde bir karar olduğunu ifade eden Perinçek, “Türkiye dün çok kuvvetliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın o tavrı çok önemli bir tavırdı, tarihi bir tavırdı. Ve ABD’ye en kararlı cevabı oluşturuyordu. Aynı zamanda o kaos planına karşı da meydan okuyan çok isabetli bir tavır söz konusuydu. Ve o tavırla ancak Türkiye önünü açabilir ve o planları bozguna uğratabilir ama şimdi bugün birdenbire Atlantikçi çevrelerin, hem Türkiye içinde hem uluslararası ölçekte harekete geçtiklerini ve Tayyip Erdoğan’a boyun eğmediği için, her türlü komployu ve tuzağı tertiplediklerini görüyoruz.”dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da açıklama yaptığı saatlerde toplantı halinde olan Bakanlar Kurulu’na seslendi. Perinçek, “Buradan Bakanlar Kurulu’na sesleniyorum. Şu anda Cumhurbaşkanımızı yıkma planı yürürlüktedir. O planın uygulanmasında çok önemli bir adım atılmak için birtakım komplolar hazırlanmıştır ve AK Parti çevrelerinden yapılan beyanatları da son derece tehlikeli görüyorum. Sayın Tayyip Erdoğan’ın böyle ABD’ye karşı boyun eğen bir tavra doğru götürülmekte olduğunu görüyorum. Umarım bu planlara Sayın Cumhurbaşkanı teslim olmaz. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte kendisi açısından telafi edilmeyecek bir durumla karşılaşacaktır.”diye konuştu.

“ABD TAYYİP ERDOĞAN’I YIKMAKTAN VAZGEÇMEDİ”

Yapılan açıklamarda geri adım olmadığını vurgulayan Perinçek, “Burada geri adım yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların istenmeyen adam ilan edilmesi konusunda talimatı vermiştir. Aslında bu talimattan sonra o büyükelçilerin muhatap alınması bile yanlıştır. Bu büyükelçilerin bağlı oldukları devletler çıkarlar derler ki, ‘bizim bu büyükelçilerimiz yanlış yapmışlardır, Türkiye’nin içişlerine müdahale etmişlerdir bunu kınıyoruz ve kesinlikle devletimiz bu tutumu doğru görmemektedir.’ O zaman bu dava hiç olmazsa bu şekilde kapanır. Ama tekrar ediyorum ABD Tayyip Erdoğan’ı yıkmaktan vazgeçmedi bugün o planda daha ısrarlı onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız ‘bu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi konusunda talimat veriyorum Dışişleri Bakanlığı’na’ dediği zaman, o bol bol tivit atan başdanışmanlar sustu. Hiç arkasında durmadılar Sayın Cumhurbaşkanı’nın. Ama şimdi Büyükelçiler güya geri adım attı diye bir kampanya başlatıldı. Ak Parti’nin yetkilileri birtakım danışmanlar hareket geçtiler. ‘Tamam geri adım atıldı, biz amacımıza ulaştık’ diye Sayın Tayyip Erdoğan’a geri adım attırıyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza geri adım atmadan önce arkasına bir bakmasını öneriyorum. O geri adımda bir tuzak var. Sayın Cumhurbaşkanımızın görmesini beklerim. Umarım Bakanlar Kurulu’nda da Sayın Cumhurbaşkanımıza bu uyarıları yapabilecek kişilikte, karakterde, cesarette ve akılda bakanlarımız vardır. Onlar da bu uyarıyı yaparlar.”diye konuştu.

Perinçek söyle devam etti: “ABD karşısında Türkiye’nin başı dik duramayacağını ABD’den gelen tehditlere karşı koyamayacağını düşündüren korkaklar vardır. O korkakların da var olduğunu zaten biliyoruz. Ama yaptıkları iş Sayın Cumhurbaşkanının siyasi hayatına son vermeye yöneliktir. Buradan geri adım olmaz. Burada söylenecek şey şudur: o devletler iki gün üç gün süre tanınır ve ‘devlet olarak bunun içişlerimize müdahale olduğunu kabul edeceksiniz ve bir daha böyle işler yapmayacağınızı dünya kamuoyu önünde ilan edeceksiniz, bu büyükelçilerinizi de çekeceksiniz.’denir.

KAOS PLANI HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Vatan Partisi Genel Başkanı, “Şu anda eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu manevrayı görmez veyahut boyun eğerse kaos planı çok hızlı bir şekilde devam ediyor demektir. Yani kaos planında Atlantik güçleri çok önemli ve cesur adım atıyor noktasına gelirler. Bu planı bozacak şey Sayın Cumhurbaşkanımızın dün vermiş olduğu kararda durmasıdır. Yani bu büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilecektir diyecektir ve bu 24 saat içinde çözülecektir. Cumhurbaşkanımızın Büyükelçiler hakkında istenmeyen adam ilan edilmeleri konusundaki talimatı, Türkiye’nin bağımsızlığını toprak bütünlüğü ve kaos planlarına karşı dik duruşu açısından son derece yerindedir. ‘Hükümet olarak bu kararın arkasındayız bunu uygulamak için Dışişleri Bakanlığı’na emri vermiş bulunuyoruz’ şeklinde bir hükümet açıklaması Türkiye’nin geleceği bakımından biricik çözümdür. Bunun dışında bütün çözümler yanlıştır. Bunun dışındaki tavırlar Cumhurbaşkanı’na ölümcül bir tuzaktır.”ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ RAHAT OLSUN VATAN PARTİSİ’NE GÜVENSİN”

“Türkiye-ABD ilişkilerinin düzeltilmesi hiçbir şekilde mümkün değil” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı, “Türkiye ve Amerika arasında hem Türkiye’nin güvenliği açısından hem de Türkiye’nin refah hedefi açısından uzlaşmaz çelişmeler söz konusu. ABD, Türkiye’yi bölmek istiyor, Kürdistan kurmak istiyor, PKK’yı destekliyor ve bunda ısrar ediyor. Türkiye’nin Cumhurbaşkanını da devirmek istiyor bu çok açık. İkincisi ABD, Türkiye’ye üreticileri kambur ilan eden bir borçlanma ekonomisi dayatmıştır o dayatmalardan da vazgeçmiyor. O nedenle Türkiye ile Amerika ilişkileri hiçbir şekilde düzeltilmez. Türkiye buradan Üretim Devrimi ile çıkınca ABD, Türkiye’ye selam vermek zorunda kalacaktır. Aynı Afganistan’a selam verdiği gibi. ABD-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi, Türkiye’nin devrimci, bağımsızlıkçı karar almasına bağlıdır. Karamsarlık yok. Türk devleti çok büyük devlet, Türk milleti çok büyük millet ve gelenekleri, gücü olan bir devlet. Ne olursa olsun Türkiye’nin önünde ufkumuz aydınlıktır. Milletimiz rahat olsun Vatan Partisi’ne güvensin. Türkiye hükümetsiz kalmaz Vatan Partisi bu koşullarda Türkiye’yi yönetmeye taliptir. Biz milletimizden yetki istiyoruz. Türkiye hiçbir şekilde bu kaos planlarına teslim olmayacaktır. ABD hangi manevraları yaparsa yapsın, hangi tuzakları kurarsa kursun Vatan Partisi önderliğinde, Vatan Partisi’nin hükümette anahtar görev yapacağı koşullarda Türkiye bu durumdan büyük çözümler üretecektir.”diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber AJansı (İTHA)