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DOĞA ŞANLIOĞLU: ‘Gençlere daha yüksek daha hızlı internet paketi gerekli’

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı yapmış olduğu “Gençlerin Kullandığı İnternet Paketi” anketiyle ilgili raporu paylaştı. Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2022 Cumartesi 09:23
DOĞA ŞANLIOĞLU: ‘Gençlere daha yüksek daha hızlı internet paketi gerekli’
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‘Gençlerin dünyayla entegre olmaları için daha yüksek internet paketi gerekiyor’

“DEVA Partisi olarak 20 ilde 2513 üniversite öğrencisiyle yaptığımız internet paketi anketinde gençlerin ortalama 7,64 GB internet paketine sahip olduğunu tespit ettik. 40 dakikalık bir çevrimiçi dersin 1 GB internet tükettiği göz önünde bulundurulduğunda internet paketlerinin yalnızca 1 ya da 2 gün kullanıma yettiği üzücü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Anketimiz sürecinde internet paketi olmayan gençlerimizle de sık sık karşılaştık. WiFi'ye bağlanmak için AVM'lerde gününü geçiren gençler, mutlak yoksulluğun somut bir örneği olarak karşımıza çıktı. Gençlerin dünyayla entegre yaşayabilmeleri için daha yüksek internet paketlerinin gerektiği su götürmez bir gerçektir.” 

‘Gençler internet ile nefes alıyor’

“Çevrimiçi dersler, ödevler, sınavlar, projeler, mesajlaşma uygulamaları, dijital bankacılık, e-devlet, sosyal medya, yemek siparişi derken gençlerin hayatının her alanında internet olmazsa olmaz durumda. Gençler internet ile sosyalleşiyor, günlük işlerini tamamlıyor; tabiri caizse internet ile nefes alıyorlar. Geçtiğimiz 1,5 sene boyunca üniversite çağında 8 milyon genç okullarına uzaktan eğitimle devam etmeye çalıştı ve yeterli interneti olmayan gençlerimiz derslerinden dahi mahrum kaldı.”

‘Türkiye, internet hızında dünyada 105. sırada’

“Türkiye’de internet hizmeti hem çok yavaş hem çok pahalı. Oysa tüm şehirlerde ve her yerde internet hizmeti gençler için erişilebilir olmalı. İnternet paketiyle ilgili sorunu çözseniz dahi, bu sefer de karşınıza internet hızıyla ilgili sorunlar çıkıyor. Türkiye, sabit internette internet hızında 26.87 Mbps hızla dünya ortalamasında Gana ve Bolivya’nın hemen üstünde 105. sırada yer alıyor.”

‘Türkiye’nin “5H” internete kavuşmasını sağlayacağız’

Şanlıoğlu konuyla ilgili partisinin çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

  • 1 Milyon km fiber, ortak altyapı için 5 milyar dolar kaynak aktarımı yapacak, her yerde süper hızlı geniş bant internet erişimi sağlayacağız.
  • Her üniversite gencinin internete erişim şartlarını iyileştireceğiz.
  • KYK ve devlet üniversiteleri yurtlarında kotasız ve hızlı internet sağlayacağız.
  • Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri bertaraf etmek amacıyla özel sektörle birlikte 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere internete bedava erişim hizmeti sunacağız.
  • Türkiye’nin 5H (hızlı, her yerde, hesaplı, hizmet odaklı ve hür) internete kavuşmasını sağlayacağız.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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