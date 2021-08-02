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DEVA’dan ‘Turizm Teşvik Kanunu' Yasasına Tepki

‘İmar planı yetkisini Turizm Bakanlığı’na veren, ÇED şartını keyfiyete terk eden düzenlemeyi iptal edeceğiz’ DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı ile Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı eş zamanlı meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yaptığı ortak açıklamada partinin çözüm önerilerini açıkladı. Açıklamada, yanan ormanlık alanların imara açılmasına sert tepki gösterildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:30
DEVA’dan ‘Turizm Teşvik Kanunu' Yasasına Tepki
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetin Manavgat’ta orman yangınlarından etkilenen bölgede incelemelerde bulunup vatandaşları ziyaret etmesinin ardından partiden açıklama yapıldı. 

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin tarafından yapılan açıklamada “Orman yangınlarında ‘gafil avlanmak’ söz konusu olmamalıdır” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Yeterli donanım yok’

“130 milyar doları yakan, saray, VİP uçak ve şatafat bağımlılığı başta olmak üzere kaynak israf etmede rekorlar kıran mevcut rejimin öncelikleri arasında orman yangınlarında emre amade uçak, helikopter vb. yeterli donanımı bulunmamaktadır. Yönetemeyen mevcut iktidarın herhangi bir konuda herhangi bir işi yoluna koymasını, özellikle de olağan dışı durumlarla başa çıkmasını beklemiyoruz.”

‘Vatandaşlar belirsiz bir afet süreciyle baş başa bırakıldı’

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın envanterinde yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin olmaması ve vakitlice dışarıdan hizmet alımı yoluyla uçak ve helikopterleri uygun şartlarla tedarik edememesi çıkan yangınlara zamanında ve etkin müdahaleyi imkânsız kıldı. Dolayısıyla vatandaşlarımız saatlerce, bazı bölgelerde iki günü aşan, korku dolu ve belirsiz bir afet süreciyle baş başa ve sahipsiz bırakıldı, seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı ve sivil toplumdan yardım talep etti.”

‘Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eksikliği millî güvenlik tehlikesidir’

“Her yıl çıkan yangınlarla alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın halen geniş kapsamlı ve bütüncül bir eylem planının, yeterli ekipman ve personelinin bulunmaması, ne denli bir millî güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzun da en somut göstergelerinden birisidir.” 

DEVA’dan çözüm önerileri

Partiden yapılan açıklamada çözüm önerilerine de yer verildi. İklim kriziyle mücadelenin önemini vurgulayan Karlıtekin ve Rızvanoğlu, “Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye için elzem görülen şerhlerle de olsa bir an önce onaylanması gerekiyor” dedi.

‘Yanan orman alanlarının imara açılmasını yasaklayacağız’

Açıklamada, 28 Temmuz tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Turizm Teşvik Kanunu’na şu sözlerle tepki gösterildi:

“Türkiye yangınla boğuşurken orman ve kıyı alanlarında imar planı yapma yetkisini Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na veren, ÇED raporu şartını keyfî idari kararlara terk eden rantçı zihniyetin çıkardığı yeni düzenlemeyi iptal edeceğiz. Yanan orman alanlarının rehabilite edilerek imara açılmasını yasaklayan yasal bir düzenleme yapıp, mümkün olduğunda da anayasa hükmü haline getireceğiz.”

‘Millî filo inşa edeceğiz’

DEVA Partisi, orman yangınlarına ilişkin çözüm önerileri şöyle sıraladı:

“Havadan yangın söndürme için millî bir filo inşa edeceğiz. Afet mevzuat ve kurumlaşmasını, riskleri ön plana çıkarmak ve risklerin önlenmesi ve olası zararlarının azaltılması faaliyetlerine öncelik verecek şekilde yeniden ele alacağız. Afet yönetimini afet tehlikesi ve riskleri ile ilgili verilerin toplandığı ve periyodik olarak değerlendirildiği şeffaf bir Afet Bilgi Sistemi’ne dayalı olarak yapacağız.

“Yangın söndürme uçaklarının ilgili Bakanlık envanterinde bulunması esas olmak üzere, uygun maliyetli olmak kaydıyla gerekli durumlarda ek kapasite yaratmak için kiralama yöntemine de başvuracağız.”

‘THY’yi devreye sokacağız’

“Varlığını ve gelir kazanmasını milletimizin ‘bayrak taşıyıcı hava yolu’ olmasına borçlu Türk Hava Yolları’nın, Türkiye’nin ihtiyaçlarını görecek sayıdaki yangın söndürme uçağını bir ‘Sosyal Sorumluluk’ projesi olarak işletmesini acil ve yakın bir çözüm olarak hayata geçireceğiz.”

‘Erken uyarı sistemi geliştireceğiz’

“Gözetleme ve erken uyarı sistemlerinden güncel teknolojik imkanları kullanacağız. Yangın söndürme filosunda drone ve sensör teknolojileri yardımı ile erken uyarı, hızlı tespit ve hızlı söndürme modelleri geliştireceğiz. Su kaynaklarının olmadığı bölgelerde, orman yangınlarının söndürülebilmesi için su göletlerinin sayısını ve kapasitesini arttıracağız.”

“Zarar gören vatandaşlarımızın maddi kayıplarını telafi ederken aynı zamanda acil psikolojik ve travma sonrası stres bozukluğu destekleri sağlayacağız. İlgili STK’lar ile iş birliği yaparak ormanların korunması ve geliştirilmesi adına her yıl düzenli rapor çıkaracak ve acil eylem planı oluşturacağız.”

‘Orman yangınında şehit olanlar adına hatıra ormanları oluşturacağız’

“Orman yangınlarına karşı hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde yaşayan yöre halkı için eğitim programları düzenleyeceğiz. Çevre koruma bilincini yerleştirmeyi teminen, ilk öğretimden itibaren vatandaşlık bilgisi ve sosyal sorumluluk ile ilgili müfredat oluşturacağız. Orman yangınları ile mücadele ederken vefat eden şehitlerimiz adına hatıra ormanları oluşturacağız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.08.2021 18:33
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