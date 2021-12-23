Devadan Bakan Soyluya Soru

Yeneroğlu’nun ifadeleri şunlar:

‘Katil zanlısının 2 Türk vatandaşını daha öldürdükten sonra tutuklandığı iddia edilmekte’

“16 Kasım 2021 tarihinde İzmir Güzelbahçe’de 3 Suriyeli gencin ikamet ettikleri odanın benzinle yakılması suretiyle ırkçı saikle öldürüldüklerine dair haberler yapılmıştır. 3 Suriyeli genci yakarak öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin bu cinayetten sonra etkin bir soruşturma yapılmadığı ve bu olayın bir cinayet olarak soruşturulmadığı süreçte 2 Türk vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü ve ancak bu olay üzerine soruşturmanın başladığı ve tutuklandığı iddia edilmektedir.”

‘Suriyelilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları iddiası da mevcut’

“Ayrıca, olayın takipçisi olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran İzmir İnsan Hakları Derneği’nin, yaşamını yitiren geçici koruma altındaki maktul Suriyelilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları iddiası da mevcuttur. Resmi merciler tarafından konuyla ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Söz konusu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması elzemdir.”

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1- Emniyete olaydan önce, “Orası yanacak, o Suriyeliler bugün ölecek” duyumunun iletilmesi üzerine şüphelinin teknik takibe alındığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise söz konusu neticenin meydana gelmesi neden engellenmemiştir? Emniyete bu durum iletilmesine rağmen eğer teknik takip uygulanmamışsa neden ivedi bir şekilde gerekli önleyici tedbirler alınmamıştır?

2- 16.11.2021 tarihindeki yakarak öldürme olayına ilişkin neden derhal etkin bir soruşturma yürütülmemiştir?

3- Geçici koruma altındaki Suriyelileri öldürdüğünü itiraf eden şüpheli nasıl serbestçe dolaşmış ve bu sefer 2 Türk vatandaşını öldürebilmiştir?

4- Şüpheli hakkında 16.11.2021 tarihinden önce herhangi bir suç kaydı ve bu tarih itibarıyla yakalama kararı var mıdır?

5- 3 Suriyelinin yakılarak öldürülmesi olayına ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise bu soruşturma ne aşamadadır? Fezleke hazırlanmış mıdır? Soruşturma başlatılmışsa suçun ırkçı saikle işlendiği ile ilgili veriler dikkate alınmış mıdır?

6- 3 Suriyeli gencin kaldığı odanın yakıldığı gece, işyeri görevlilerinin yangının elektrikli sobadan çıktığı ihbarıyla yangını bildirdiği iddiası doğru mudur? Doğru ise olayın üstünün örtülmesine yönelik bir çaba olması ihtimaline binaen bu kişiler hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

7- Suriyeli gençlerin ailelerinin karakola çağırılarak, susmaları için uyarıldıkları iddiası doğru mudur?

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)