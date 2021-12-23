banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 4
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,792.68
ALTIN
655.97
DOLAR
11.01
STERLİN
14.84
EURO
12.50
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din istismarı, dünya barışına engel
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din...
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir Beyin İçin Kitap Okuyun
Son Dakika
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir...

Devadan Bakan Soyluya Soru

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 3 Suriyeli gencin ırkçı saikle yakılarak öldürüldüğü, katil zanlısına etkin bir soruşturma yapılmadığı ve zanlının bu süreçte 2 Türk vatandaşını da öldürmesi sonrası soruşturma başlatıldığı iddiası üzerine İçişleri Bakanının cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2021 Perşembe 09:59
Devadan Bakan Soyluya Soru
banner171

Yeneroğlu’nun ifadeleri şunlar:

‘Katil zanlısının 2 Türk vatandaşını daha öldürdükten sonra tutuklandığı iddia edilmekte’

“16 Kasım 2021 tarihinde İzmir Güzelbahçe’de 3 Suriyeli gencin ikamet ettikleri odanın benzinle yakılması suretiyle ırkçı saikle öldürüldüklerine dair haberler yapılmıştır. 3 Suriyeli genci yakarak öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin bu cinayetten sonra etkin bir soruşturma yapılmadığı ve bu olayın bir cinayet olarak soruşturulmadığı süreçte 2 Türk vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü ve ancak bu olay üzerine soruşturmanın başladığı ve tutuklandığı iddia edilmektedir.” 

 

‘Suriyelilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları iddiası da mevcut’

“Ayrıca, olayın takipçisi olduğunu sosyal medya üzerinden duyuran İzmir İnsan Hakları Derneği’nin, yaşamını yitiren geçici koruma altındaki maktul Suriyelilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları iddiası da mevcuttur. Resmi merciler tarafından konuyla ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Söz konusu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması elzemdir.”

 

‘DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1- Emniyete olaydan önce, “Orası yanacak, o Suriyeliler bugün ölecek” duyumunun iletilmesi üzerine şüphelinin teknik takibe alındığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğru ise söz konusu neticenin meydana gelmesi neden engellenmemiştir? Emniyete bu durum iletilmesine rağmen eğer teknik takip uygulanmamışsa neden ivedi bir şekilde gerekli önleyici tedbirler alınmamıştır?

2- 16.11.2021 tarihindeki yakarak öldürme olayına ilişkin neden derhal etkin bir soruşturma yürütülmemiştir?

3- Geçici koruma altındaki Suriyelileri öldürdüğünü itiraf eden şüpheli nasıl serbestçe dolaşmış ve bu sefer 2 Türk vatandaşını öldürebilmiştir?

4- Şüpheli hakkında 16.11.2021 tarihinden önce herhangi bir suç kaydı ve bu tarih itibarıyla yakalama kararı var mıdır?

5- 3 Suriyelinin yakılarak öldürülmesi olayına ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise bu soruşturma ne aşamadadır? Fezleke hazırlanmış mıdır? Soruşturma başlatılmışsa suçun ırkçı saikle işlendiği ile ilgili veriler dikkate alınmış mıdır?

6- 3 Suriyeli gencin kaldığı odanın yakıldığı gece, işyeri görevlilerinin yangının elektrikli sobadan çıktığı ihbarıyla yangını bildirdiği iddiası doğru mudur? Doğru ise olayın üstünün örtülmesine yönelik bir çaba olması ihtimaline binaen bu kişiler hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

7- Suriyeli gençlerin ailelerinin karakola çağırılarak, susmaları için uyarıldıkları iddiası doğru mudur?

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTP’den Diyanet’e nas ve faiz sorusu..
BTP’den Diyanet’e nas ve faiz sorusu..
"Piyasaya 40-50 milyar dolarlık döviz girişi yapıldı, bunu sadece 1 kişi yapabilir"
"Piyasaya 40-50 milyar dolarlık döviz girişi yapıldı, bunu sadece 1 kişi yapabilir"
“Ekonomik işgal mutfağımıza kadar geldi”
“Ekonomik işgal mutfağımıza kadar geldi”
Ali babacan’dan erdoğan’a: 'talimatla hazine’nin faizlerini düşürsün, görelim’
Ali babacan’dan erdoğan’a: 'talimatla hazine’nin faizlerini düşürsün, görelim’
Ali Babacan’dan Bahçeli’ye: ‘99’dan beri krizlerin adresi’
Ali Babacan’dan Bahçeli’ye: ‘99’dan beri krizlerin adresi’

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169