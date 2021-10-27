DEVA’DAN ASİSTAN HEKİM AÇIKLAMASI ‘Sağlık sektöründeki bozuk düzeni düzelteceğiz’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen’in (25) uzun ve yorucu bir nöbet sonrası evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak yaşamını yitirmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

‘Hekimlerimiz insanüstü bir çalışma performansına zorlanıyor’

Hatipoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Bu trajik hadise herkese asistan hekimlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını bir kez daha gösterdi. 36 saati bulan nöbet süreleri, bazı branşlarda ayda 15’e ulaşan nöbet sayıları ve azami 130 saat çalışma kuralının keyfi olarak ihlal edilmesi gibi durumların hepsinin farkındayız. Asistanlık dönemi genç hekimler için akademik bilgilerini pratiğe dönüştürdükleri, mesleki tatminin doruğuna ulaşabilecekleri bir dönem. Ama ne yazık ki bu dönemde hekimlerimizin psikolojik şiddete maruz kaldığını ve insanüstü bir çalışma performansına zorlandıklarını görüyoruz. Klinik ve poliklinik işlerinin neredeyse tüm yükü asistan hekimlerimizin omuzlarına yüklenmiş durumda.”

‘Bu bozuk sistemi düzeltmeyi taahhüt ediyoruz’

“Hekimlerimiz, emeklerinin ve özverilerinin karşılığını ne maddi ne de manevi olarak alabiliyorlar. Son iki yılda neredeyse üç bin hekim emeğinin karşılığını kendi ülkesinde bulamaması ve yaşadığı mesleki tatminsizlik nedeniyle yurtdışına gitti. Artık genç hekimler TUS yerine yabancı dil sınavlarına hazırlanıyorlar. Hekimlerimizi tükenmişlik ve tatminsizlik yüzünden kaybedemeyiz. Bu bozuk sistemi düzeltmeyi taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda, azami 130 saat kuralını uygulayacağız. Nöbet sonrası dinlenme sistemini getireceğiz. Gerekli denetim mekanizmalarını oluşturacağız. Klinik ve polikliniklerde keyfi uygulamaların ve psikolojik şiddetin önüne geçeceğiz. Asistan hekimlerimizden başlayarak tüm sağlık emekçilerinin iş yaşam dengelerini iyi bir şekilde kurabilecekleri, emeklerinin karşılıklarını alacağı bir sistem getireceğiz.”

KAYNAK.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)