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DEVA Partisinin Mavi Yeleklileri Sokaklarda Farkındalık Oluşturdu….

Partisi kurucu Zeytinburnu ilçe başkanı iş insanı Ahmet Bilgiç öncülüğünde yüzlerce kişi Zeytinburnu sokaklarında partilerinin seçim çalışmasına katkı sundular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Eylül 2022 Pazartesi 12:47
DEVA Partisinin Mavi Yeleklileri Sokaklarda Farkındalık Oluşturdu….
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Ahmet Bilgiç gazetemizin genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner’in neden Mavi Yelekliler sahada diye bir çalışma başlattınız diye sorduğu soruya şu şekilde cevap verdi “Bildiğiniz üzere DEVA partisi olarak kurumsal rengimiz mavi olduğu için çalışmamıza Mavi Yelekliler sahada diye koyduk.

Bilgiç konuşmasına şu şekilde devam etti “Kurucu Genel Başkanımız sayın Ali Babacan ekonomiden sorumlu bakan iken kişi başına düşen milli gelir 12.000 $’a kadar çıkmıştı.

Hükümet şu an kişi başına milli gelirin 9.000 Dolar civarında olduğunu söylüyor.

Bu rakamı gerçek kabul etseniz bile nerede bakarsanız bakın halkımız kişi başına 3.000 dolar fakirleşmiş.

Bugün burada kurucu il başkanımız sayın Dr. Erhan Erol’un katılımı ile Mavi Yelekliler sokaklarda sloganı ile bu seferde Zeytinburnu’nun en önemli caddesi olan 58 bulvar da bir yürüyüş yapacağız.

Yürüyüşümüzde amacımız esnaflarımıza ve halkımıza partimizi tanıtıcı broşürler dağıtmak ve farkındalık çalışması yaptıktan sonra üye kayıt standımıza giderek üye yapacağız şeklinde konuştu.

DEVA PARTİSİ KURUCU İSTANBUL İL BAŞKANI DR.ERHAN EROL BARAJ SORUNUMUZ YOK DEDİ

Deva Partisi İstanbul Kurucu il başkanı Dr. Erhan Erol ise genel yayın yönetmenimiz Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi “ Şu an İstanbul’un 38 ilçesinde kurulmuş durumdayız.Bütün ilçelerde halkımızın partimize ilgi ev alakası çok yüksek. Gerek bu ilgi ve alakadan dolayı gerekse da yapılan anket çalışmalarında partimizin baraj sorunu olmadığını rahatlıkla size ifade edebilirim.

Mavi Yelekliler sahada çalışmamız il başkanlığımız ile beraber bütün ilçelerde yapıyoruz. Bugünde sıra Zeytinburnu ilçemizde.

Partimizin kurumsal rengi olan Mavi yelek giyerek partimizin siyasal çalışmalarını ilçemizde yapacağız.

İlçe başkanımız sayın Ahmet Bilgiç ve ekibi gayretli ve başarılı çalışmalara imza atıyor. Bugün kendileri ile beraber Zeytinburnu cadde ve sokakların gezerek siyasi çalışma yapacağız dedi.

İl Başkanı Erol konuşmasına şu şekilde devam etti “ Ülkemizin en büyük sorunu şu an ekonomidir. Türkiye’nin ekonomik sorunlarını en yakından bilen kişi hiç şüphe yok ki genel başkanımız Sayın Ali Babacan’dır.

Ali Babacan ve ekibi ülkemizin sorunlarını çözmeye en yakın siyasi otoritedir. Babacan’ın ekonomi bilgisi ülke sınırlarını aşmış durumda.

​​​​​​​Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (THA)

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