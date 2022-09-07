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DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’

Amerikan ilaç şirketi Alexion’un ürettiği Soliris isimli ilaç, ruhsatı alınmadan 5 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirildi. Ruhsat verilen ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine alındı. Fakat temmuz ayında ABD’deki denetleyici kurumlardan Securities and Exchange Comission (SEC), yapılan incelemelerin sonucunda Alexion’un Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndaki yetkililere ruhsat sürecinde 1 milyar 300 milyon dolar rüşvet verdiğini saptadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 14:30
DEVA Partisi: ‘Rüşvet Alanları Tespit Ettiniz Mi?’
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Bu gelişmeler üzerine DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sağlık Bakanlığı ve SGK’daki rüşvet iddialarını TBMM’nin gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Rüşvet alan kamu görevlilerini tespit ettiniz mi? Bu kişiler hakkında idari soruşturma başlattınız mı?” diye sordu.

Ruhsat sürecinde komisyon üyelerine kişi başı 100 bin dolar rüşvet verilmiş

Yeneroğlu’nun soru önergesinde, “Sağlık Bakanlığı’nda dağıtılan 1,3 milyon dolarlık rüşvetin, rüşvet veren şirketin yasal defterlerinde tutulmadığı, şirket içi ayrı bir defterde tutulduğu, ödemelerin kimlere yapıldığı ve bu yapılan ödemelerin bağış, ödül, genel giderler gibi kalemler altında tutulduğuna yer verilmiştir. İlaca ruhsat verilmesi sürecinde komisyon üyelerine kişi başı 100.000 dolar, ilacın SGK geri ödeme listesine alınmasında etkisi olduğu düşünülen bir bürokrata ise 13.000 dolar rüşvet verildiği tespit edilmiştir. Rüşvet verilen Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kimler olduğu ise söz konusu kararda yer almamıştır” ifadelerini kullandı.

İlacın satış fiyatı 66 bin lira

Soliris’in satış fiyatına ilişkin bilgilere de yer veren Yeneroğlu, “Türkiye’de güncel perakende satış fiyatı 300 mg flakon için 66.889 TL’dir. Tedavi başlangıcında ortalama yaklaşık 1.250.000 TL’lik ilaç kullanılmakta, daha sonra hastalar genellikle ömür boyu ayda yaklaşık 500.000 TL’lik ilaç kullanacaklardır. Dolayısıyla kamu bütçesinden yüklü bir miktar para bu ilacın geri ödemesi kapsamında ödenmektedir” dedi.

DEVA Partili Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Koca’dan şu yedi sorunun yanıtını istedi:

‘Aynı tedaviyi sağlayan başka ilaçların fiyatı nedir?’

1- SOLIRIS (ECULIZUMAB) isimli ilacın etken maddesini içeren, aynı tedaviyi sağlayan muadil başka hangi ilaçlar vardır, bu ilaçlar Türkiye’de ruhsatlı mıdır, geri ödeme listesinde midir ve bu ilaçların fiyatı nedir?

2- Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC) kararında bahsi geçen ilaç ruhsatı verilmesi ve ilacın geri ödeme listesine eklenilmesi konularında Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve SGK’da karar mercii idari makamlardaki bürokratlar ve komisyonlardaki üyeler kimlerdir? SEC kararı üzerine, yetkili makam ve komisyonlar hakkında idari soruşturma başlattınız mı?

‘Rüşvet alan kamu görevlilerinin listesini istediniz mi?’

3- Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC) veya Alexion şirketiyle iletişime geçerek Sağlık Bakanlığı ve SGK’dan rüşvet alan kamu görevlilerinin listesini istediniz mi?

4- Amerikan ilaç şirketi Alexion’un yurt içi ve yurtdışı bilimsel etkinlik ve kongrelerde desteklediği Sağlık Bakanlığı ve SGK yöneticisi, personeli var mıdır? Varsa isimleri nelerdir?

‘Rüşvet alanları tespit ettiniz mi?’

5- Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC)’ın kararı üzerine Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve SGK’da rüşvet alan kamu görevlilerini tespit ettiniz mi? Bu kişiler hakkında idari soruşturma başlattınız mı?

6- Amerika’daki Securities and Exchange Comission (SEC)’ın kararına konu olan rüşvet, ve yolsuzluk olaylarının yargı eliyle soruşturulması için Sağlık Bakanlığı olarak savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu?

7- Söz konusu ilaç için bugüne kadar kamu bütçesinden ne kadar ödeme yapılmıştır?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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