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Deva Partisi'nden ’S-400 Yaptırımları’ Tepkisi

DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Abdurrahman Bilgiç: ‘Yaptırımlar acilen masaya yatırılmalıdır’

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 09:42
Deva Partisi'nden ’S-400 Yaptırımları’ Tepkisi
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S-400 füze sistemleri konusunda Trump Yönetimi tarafından giderayak açıklanan, Türkiye’nin savunma sanayini hedef alan ve daha da genişletilebileceği tehdidi içeren yaptırımlar üzüntü vericidir.

Müttefiklik ruhuna uygun olmayan bu yaptırımların neden ve sonuçlarının acilen ayrıntılı olarak masaya yatırılması gerektiğine inanıyoruz.

Partimiz, dış ilişkilerde atılacak stratejik adımların, katılımcı analiz süreçlerine dayalı olması gerektiğini savunmaktadır.

Türkiye içeride hukukun üstünlüğünü sağlamadan, demokratik standartlarını yükseltmeden; dış politikasında ise komşularıyla ve müttefikleriyle ilişkilerini onarmadan ulusal çıkarlarını koruyamaz.

Ülkemizin göz bebeği savunma sanayimizi olumsuz etkileyecek böyle bir konuda iktidarı ciddiyete davet ediyor, konuyu olduğundan basit göstermeye çalışarak kamuoyunu yanıltmaması gerektiğine inanıyoruz.

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