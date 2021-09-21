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Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi ‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’

 DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin öğrencilerin barınma sorunlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi. Şahin, “Elinize dizinize dursun dediğiniz gençlerin hali sizin eseriniz. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz. Bir IBAN da öğrenciler için verin. Millet, öğrencilere karşılıksız para yağdırır” dedi.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2021 Salı 13:56
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi ‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’
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DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Şahin’in açıklamaları şöyle:

‘Öğrenim kredisi ve burs vatandaşın vergilerinden karşılanıyor’

“Sayın Cumhurbaşkanı, 19 yıllık iktidarın yorgunluğuyla Türkiye’nin gerçeklerinden kopuk açıklamalarda bulunuyor. Artık doğrudan muhataplarından şikayetçi oluyor, onları nankörlükle suçluyor. Ana muhalefet partisi liderinin eleştirilerine “Zaten abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun” diye cevap veriyor. Öğrencilere verilen kredi ve bursları sanki bir lütufmuş gibi başlarına kakıyor, kendi cebinden veriyormuş gibi ‘Elinize dilinize dursun’ diyor. Oysaki öğrenim kredisi, faiziyle geri ödenen bir borç olup bursla birlikte ikisi de vatandaştan toplanan vergilerden karşılanıyor.”

‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’

“‘Kendilerine yazlık kışlık saraylar yapan iktidar, öğrencilerin barınabileceği yurtları mı yapamıyor?’ sorusu dilden dile dolaşıyor. İktidar, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı gibi, büyükşehirlerde ‘Barınamayan gençler’ yarattı. Elinize dizinize dursun dediğiniz gençlerin hali sizin eseriniz. Nitekim, sizin pek sevdiğiniz bir yöntem var. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz. Bir IBAN da öğrenciler için verin. Bir IBAN verin millet, öğrencilere karşılıksız para yağdırır.”

‘2001 krizinde 45 liracık olan bursla 1 buçuk çeyrek alınırken şimdi 1 çeyrek altın dahi alınamıyor’

“Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin dip yaptığı 2001 krizinde bile 45 liracık olan öğrenci bursu ile yaklaşık 1 buçuk çeyrek altın alınırken bugün öğrencilere lütuf gibi sunulan 650 TL’ye bir çeyrek altın dahi alınamıyor. 2002 yılında 45 lira olan KYK kredisi 184 lira olan asgari ücretin %24.46’sıydı. 2021 yılında 650 TL olan KYK kredisi 2.825 TL asgari ücretin %23’ü. Sayın Cumhurbaşkanı bu halde neyi neyle kıyasladığının farkında mı?”

‘Hayat pahalılığının tek sorumlusu beceriksiz iktidardır’

“İktidar medyası kendilerine söylenenleri papağan gibi tekrar ediyor. İktidar cenahında sevindirici tek gelişme iktidar medyasının hayat pahalılığını inkâr edememesidir. Ancak iktidar sorunun çözümünü yine yanlış yerde arıyor. Hayat pahalılığının da faizlerin yüksekliğinin de tek sorumlusu beceriksiz iktidarın ta kendisi. Tüm bunlar Erdoğan’ın siyasi kariyerinin ve cumhurbaşkanlığı hükûmeti denilen ucube sistemin yolun sonuna geldiğini, en geç 2023 yılında, otoriter bir düzenden yeniden ve daha güçlü bir demokrasi rotasına geçme şansının önümüzde durduğunu gösteriyor.”

‘Üretim olmadığı ve ham madde alınmadığı için büyük bir halk sağlığı sorunu yaşanacak’

“Medikalciler, devlet ve üniversite hastanelerinden yaklaşık 2 yıldır 6 milyar liralık alacaklarını tahsil edemediler. Geçen yıl firmalardan %25 oranında alacaklarından feragat isteyen iktidar, firmalar kabul etmeyince kararnameyle kabul etmeye zorladı. Firmalar kepenk indirmedi ama fiili olarak batmış durumda. Acaba Sağlık Bakanı, makamının hemen arkasındaki şehir hastanesinde kalça protez ameliyatları yapılamadığından haberdar mı? Bu gidişle pek çok üniversite ve devlet hastanesinde ameliyat yapılamayacak. Ameliyat ipliği bulunamayacak ve kalp pili bile takılamayacak. Üretim olmadığı ve ham madde alınamadığı için büyük bir halk sağlığı sorunu yaşanacak. Medikal sektöründeki işletmelerin sokağa taşan isyanına iktidar daha fazla sessiz kalmamalıdır.”

‘Vizyonsuz iktidar, gıdadaki fiyat artışına polisiye tedbirler alıyor’

“Sayın Cumhurbaşkanı ‘Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine giderek süratle kaldıracağız’, ‘Kira artışlarında suiistimal varsa bunun sorumlularını bakan arkadaşlarım yakın takibe alacak ve bu zulmün önüne geçeceğiz’ diyor. Siz, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hukukun üstünlüğünü yok ettiniz. Müdahaleci zihniyeti yaydınız. Merkez Bankası’nı çökertip enflasyonu hortlattınız. Vizyonsuz iktidar anlayışınızla, gıda fiyatlarındaki artışa sadece polisiye tedbirlerle müdahale ediyorsunuz. Girdi maliyetleri ve kur gibi faktörleri daha da kötüleştiriyorsunuz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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