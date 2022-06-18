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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan BEŞTEPE'Nin Oligarkları Derken Kimi Kast Etti ? (VİDEOLU)
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan BEŞTEPE'Nin Oligarkları Derken Kimi Kast Etti ? (VİDEOLU)

DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan Partisinin Esenler İlçe Başkanlığının açılışında Esnaf Odası ve Esnaf ziyareti yaptıktan sonra partisinin Esenler ilçe başkanlığı açılışında eski Partisi Ak Partiyi yerde yere vuran açıklamalar yaptı. BEŞTEPE Oligarkları'nın sonu geldi derken kimi kast etti ?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2022 Cumartesi 09:11
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan BEŞTEPE'Nin Oligarkları Derken Kimi Kast Etti ? (VİDEOLU)
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ALİ BABACAN BEŞTEPE'NİN OLİGARKLARI DERKEN KİMİ KAST ETTİ ?  

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Partisinin Esenler İlçe başkanlığı binasının açılışını yapmadan önce Esenler Esnaf odası başkanı ve yönetimi ziyaret ederek esnafın sorun ve sıkıntıları ile alakalı  başkandan bilgiler aldı.

Bu ziyaret sırasında gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şu soruyu sordu "2014 yılında ilk olarak siyasi sokak röportajlarını başlatan kişiyim. 185.000 abonesi ve 106.000 milyon kez izlenmsi olan İstanbul Times Tv özel ve 19.000 abonesi ve 8 milyın kez izlenmesi olan İstanbul Times Haber Youtube kanallarının kurucusu ve imtiyaz sahibiyim. İstanbul'un 39 ilçesi  başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde değişmeyen sorumuz olan 'Bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye oy verirsiniz ?' Sorusunu rast gele seçmen'e soruyorzu.  Aldığımız cevapları da  aynen mecralarımızda yayınlıyoruz. Ulusal kamaller ne yazık ki halkın olması gerekirken bir kısmı İktidarınazda olsa diğer kısmı da anamuhalefetin bir yayın orgaı olmuş durumdalar.Bu yayın mecraları sizi yeteri kadar yayına çıkarmaz.Siz YouTube sokak röportajları başta olmak üzere soyal medyayı aktif ev etkin kullanarak medya ambargosunu aşabileceğinizi düşünüyorum. Ancak sizin bu konuda yeterli olduğunuzu düşünmüyoırum diyen Çetiner'in  konuşmasından sonra Bababaan yardımcılarına dönerek bu konuyu çalışalım dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 18.06.2022 17:54
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