DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Sedat Peker’in 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Twitter’daki ‘Deli Çavuş’ adlı hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda adı geçen üst düzey kamu görevlileri ve diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu 29 Ağustos 2022 sabahı (bugün) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldı.

Suç duyurusunda SPK Eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Denizli Meclis Üyesi Salih Orakçı, (Ali Fuat Teşkesenlioğlu’nun yanındaki kişilerden) Nedim Özbal, Diyarbakırlı Emin, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar, Recep Dumangöz, Borsa Gündem gazetesi sahibi Orhan Pala, Borsa Gündem gazetesi yazarı Burak Taşçı, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Korkmaz Karaca, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman şüpheli olarak yer aldı.

Suç duyurusunda, suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Bu açıklamalarda yukarıda isimleri geçen şüphelilerden üst düzey kamu görevlileri ile bu kişilerle birlikte hareket eden bazı şüpheli kişilerin sermaye piyasası ile ilgili olarak bu piyasanın araçlarını kullanmak suretiyle piyasa dolandırıcılığına sebep oldukları, aynı zamanda nüfuzlarını kullandıkları, bu nüfuzlarını kullanarak kişileri menfaat temin etmeye zorladıkları ve kişilerden menfaat temin ettikleri, sahte haciz işlemleri yaptıkları ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik yaptıkları, söz konusu bu eylemleri belirli bir suç örgütü oluşturacak şekilde gerçekleştirdiklerine dair ayrıntılı anlatımlarda bulunulmaktadır.”

‘Somut deliller ve olaylar ileri sürülüyor’

Söz konusu açıklamaların “açıkça işlenen suçları kimlerin, nerede, nasıl ve ne şekilde işlediğine dair somut deliller ve olaylar ileri sürülerek yapıldığı” belirtilen suç duyurusunda şöyle denildi:

“Bu şekilde kamu görevlisi olan şüpheliler ile diğer şüphelilerin bir suç örgütüne vücut verecek tarzda birlikte hareket ettikleri, bu örgüt kapsamında sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları, yine mağdurları zorlayarak menfaat temin ettikleri ve böylece irtikap ve rüşvet eylemlerini de gerçekleştirdikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldığından yukarıda ayrıntısı ile belirtilen olayların, kişilerin, suçların araştırılması ve maddi gerçekliğe ulaşılması artık bir zaruret halini almıştır.”

Suç duyurunda DEVA Partisi’nin talepleri, “Yukarıda ayrıntısı ile arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, isimleri belirtilen şüpheliler ile birlikte tespit edilecek diğer şüphelilerin suç işleme amacıyla bir araya geldikleri, bu kapsamda TCK’da belirtilen suçlardan suç işleme amacıyla örgüt kurdukları, üye oldukları, nüfuz ticareti, irtikâp, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri yine 6362 sayılı SPK kapsamında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları anlaşılmakla resen tespit edilecek diğer şüpheliler ve suçlardan dolayı da soruşturma yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz” ifadeleriyle belirtildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA