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Denizli ve Uşak'ta Babacan Rüzgarı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışmaları için gittiği İç Ege’de vatandaşlarla buluştu. Uşak ve Denizli’de pazar yerlerini ziyaret eden Babacan halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Babacan pazarda yanına gelen vatandaşlara “Bu hükûmet iş başında olduğu müddetçe enflasyonun düşmesi mümkün değil. Yapamazlar. Seçime kadar enflasyonun düşmesi mümkün değil” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 09:57
Denizli ve Uşak'ta Babacan Rüzgarı
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Pazarda kredi kartı dönemi

Pazarda pos cihazı kullanan bir karpuz tezgâhının önünden geçen Babacan burada durarak esnafa “Pos cihazı pazarda kaç kişide var?” diye sordu. “Genelinde var artık” yanıtı üzerine “Kilosu 1 buçuk lira. Vatandaş artık kredi kartıyla alıyor. Ne yapsın?” diye konuştu.

‘TikTok çekip Allah’a dua edelim de fiyatları düşürsün’

Babacan’ın “Sattığını yerine koyamıyorsun, değil mi?” diye sorduğu bir başka pazarcı esnafı ise “Mümkün değil. Vatandaş ‘Evim arttı, damım arttı diye seviniyor. Buraya geldiğinde şunun fiyatı 30 lirayken 50 lira olunca ‘Bu niye pahalı?’. E senin evin artıyor, damın artıyor” ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere de sahne olan gezide esnaf, Babacan’ın “Bu fiyatlar niye arttı?” sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir fetvasına gönderme yaparak şöyle yanıtladı: “Allah artırıyor. Geçen gün arkadaşlara ‘Hep beraber bir TikTok çekelim. Allah’a dua edelim. Bu fiyatları düşürsün’ dedim”.

Doktora burslarından şikâyet eden anneye: “Bizim dönemimizde aylık burs 450 dolardı”

Üniversiteyi birincilikle bitiren oğlunun yapay zekâ üzerine doktora yaptığını söyleyen bir anne “Kız arkadaşıyla yemeğe gideceği zaman en ucuz yere gidiyor. O kadar rezil yaşıyor ki… 2800 lira veriyorlar. Yaşadığı bunalım ve sıkıntıyı size anlatamam. Bu hayatı yaşadıklarına inanamıyorum. Bu, gerçek olamaz” sözleriyle çocuğunun geçim sıkıntısından bahsetti.

Babacan bunun üzerine “Bizim bu işlerin başında olduğumuz dönemde doktora öğrencilerinin aylık bursu 450 dolardı. Bugünkü kurla bir çarpın… Bugün 450 dolar eline geçse daha rahat yaşayabilir” diye konuştu.

‘Üniversiteyi tutturuyorum ama ailemin parası yok diyen çok genç var’

Ayrıca üniversite kayıt dönemine dikkat çeken Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Sınavda çok iyi puan tutturup çok iyi bölümlere girebilecekken sırf ailesinin başka şehirde okutacak imkânı olmadığı için kaydolmayan çok gençle karşılaştım. ‘Çok iyi puan aldım. İstanbul’da, Ankara’da üniversiteyi tutturuyorum ama ailemin okutacak parası yok’ diyor. Çabuk düzelir. Ekibimizle beraber iki kriz çözdük. 2001-2002 krizini, 2008-2009 krizini çözdük. Ülke ne kadar zor şartlarda olursa olsun dürüst ve ehil kadro her alanda iş başına geldiğinde ülke çabucak ayağa kalkıyor.”

Ayrıca 110 kiloda Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan Ahmet Yenerer de Denizli’de Babacan’la karşılaştı. Babacan, millî sporcuyla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“Arkanızdayız, çok kişi arkanızda”

Uşak’ta Babacan’ı gören bir vatandaş “58 yaşındayım. 40 yıl elektrikçilik yaptım. Şu anda kahvecilik yapıyorum. Dükkânımı kapattım. Bunu size bildirmeye geldim. Arkanızdayız. Çok kişi de arkanızda” sözleriyle DEVA Partisi’ne desteğini iletti.

‘Devletin çivisi çıkmış’

32 yıl devlette çalıştığını söyleyen bir başka vatandaş da Babacan’a “Devletin çivisi çıkmış. Şeker 5 lirayken 25 lira olmuş. İnşallah düzeltirsiniz” dedi. Babacan bunun üzerine “Hepsini düzeltiriz. O bizim işimiz. Devlette çalıştıysan bilirsin. İş yukarıdan aşağıya düzeliveriyor. Hızlı yaparız” ifadelerini kullandı.

Babacan’dan esprili yanıt: “Televizyonlar aleyhimize çalışıyor, yaşlı ve şişman gösteriyor”

Uşak’ta sarılmak için Babacan’ın yanına gelen bir vatandaş “Televizyondakinden daha güzel gördüm” diye iltifat etti. Babacan vatandaşa “Televizyonlar bizim aleyhimize çalışıyor. Yaşlı ve şişman gösteriyor. Basın aleyhimize çalışıyor, ne yapalım?” diyerek esprili bir dille karşılık verdi.

‘Senin için ölürüm, ne yorulması?’

Babacan, apartmanından el salladıktan sonra koşarak yanına gelen bir başka vatandaşa “Sizi yorduk” dedi. Vatandaş Babacan’a “Senin için ölürüm ne yorulması?” diye karşılık verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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