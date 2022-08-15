Davutoğlu: ''Siz Mezun Olduğunuzda Yepyeni Bir Türkiye Olacak''

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, gençlerin sorunlarını dinlediği videoyu sosyal medya hesabından "Gençler korkularınızı atın. İnanın bu karanlık günler geçecek. Sizleri aydınlık bir gelecek bekliyor." notuyla paylaştı. Videoda bir üniversite öğrencisi Davutoğlu'na şunları söyledi:

"Yemek Protestosuna Katıldım Diye Yurttan Kovuldum"

"Birkaç tane sorunumuz var bizim. Birincisi şuan 850 TL kredi alıyorum ben yüzde 60'lara varan faizle alınıyor. Geçen dönem silindi diye bir haber yapıldı ama sadece bu yıl ödeyecekler için silindi. Ben şimdi 3 yıl sonra ödeyeceğim benim faizim hala duruyor bu birincisi. İkincisiyse ben bundan 7-8 ay önce yemekhane yemekleri çok kötü diye protesto ettik dedik ki 'Biz bu yemekleri yemek istemiyoruz, üzerine zam yapıyorsunuz." Bunun üzerine beni yurttan attılar ve kredimi kestiler. 7 ay boyunca yurda giremedim, kredi alamadım. Burada çalışmak zorunda kaldım. Dava sürecini başlattım haklı olduğum için kazandım. Ama benim 7 aylık bir zararım var."

"Yurt müdürü 'Ailenize söyleyin odanıza internet bağlatın, her şeyi devletten bekmeleyin' dedi"

"Şimdi bize 850 TL kredi verip onu yüzde 60 faizle geri alan bir sistem üzerine o 850 TL'nin 800 TL'sini geri yemek, yurt parası olarak alan var. İnternet hizmeti deniliyor. Bizim aldığımız internetle bir fotoğraf yükleyemezsiniz. Yurt müdürümüz "Ailenize söyleyin her şeyi de devletten beklemeyin odanıza internet bağlatın biz kolaylık sağlarız." üzerine biz eylem yaptığımızda, "Sizin isminizin yanına kırmızı nokta koyarız, ömür boyu hiçbir yere gelemezsiniz" demişti. Ben de bu yaptığınız 70'lerde, 80'lerde, 90'larda yapılan faşistlikten daha öte. Bunu bir öğrenciye söylerseniz bu öğrencinin ülkeye karşı güveni kalmaz. Ben gemi mühendisliği okuyorum, yarın gemiye çıktıktan sonra bu ülkeye dönme ihtimalim yok. Hükümetin bize yaptığı muameleme bakın. Yurt odalarımız geçen yıl 3 kişilikti, önce 4 kişiliğe çıkardılar, şuan 6 kişilik için hazırlamalar yapılıyor. Ranza sistemine dönüyoruz, üniversite mi okuyoruz harbe mi hazırlanıyoruz belli değil. "

"Üniversite Okumayı Düşünmüyorum, Çünkü İleride Meslek Göremiyorum"

Davutoğlu'yla görüşlerini paylaşan liseli diğer bir genç ise üniversite okumayacağını belirterek; "Ben 17 yaşındayım, lise son sınıfa gidiyorum. Üniversite okumayı düşünmüyorum çünkü ileride meslek göremiyorum. Şuan sadece 2 meslek var biri doktorluk, diğeri yazılım. Doktorlara da 'gidin' diyorlar. İleride hiçbir mesleği yapacağımı düşünmüyorum" şeklinde konuştu

"Siz mezun olduğunuzda yepyeni bir Türkiye olacak"

Davutoğlu ise üniversite okumayacağını söyleyen gence , "Bir sene sonra o anlayış, o zihniyet iktidar olmayacak, sen okuyacaksın. Bir üniversite hocası olarak söylüyorum. Göreceksiniz, Türkiye'nin kaderi siz mezun olduğunuzda yepyeni bir Türkiye olacak" şeklindeki sözleriyle umut aşılamaya çalıştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA