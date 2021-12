Cumhurbaşkanı lütfen konuşmasın

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat ekonomi üzerine değerlendirmeler yaptı.

Basın açıklaması yapan Polat , “Milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiler” dedi.

“Ekonomideki durumumuz içler acısı, Türkiye ekonomisi adeta freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağıya hızla ilerliyor. İşin kötüsü şoför koltuğunda da maalesef kimse oturmuyor.” diyen Polat, “Bir haftada varlıklarımızın yarısını kaybettik, millet olarak, ülke olarak yüzde 50 fakirleştik. Ne dövizdeki artışa, ne fiyatlardaki artışa yetişemiyoruz. Merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın yıllar öncesinden duyurduğu zifiri karanlık günlerin tam da ortasındayız. Bugüne kadar görmediğimiz ekmek kuyruklarına şahit olmaktan gerçekten utanıyoruz. Toplum üç kuruş ucuza ekmek alabilmek için yüzlerce metre kuyruğa giriyor. Kelimenin tam anlamıyla milleti kuru ekmeğe muhtaç hale getirdiler.” ifadelerini kullandı.



“Sayın Cumhurbaşkanı her konuştuğunda ekonomik dengeler alt üst oluyor”



Basın açıklamasında, “Normal şartlar altında böyle bir kriz yaşayan ülkede Cumhurbaşkanı ekrana çıktığında toplum rahatlar. Çünkü devleti yöneten iradeyi karşısında gören halk, yapılacak açıklamalarla ortamın ve krizin sakinleşeceğini düşünür.” Diyen BTP Sözcüsü Emre Polat şöyle devam etti; “Bizde öyle mi? Sayın Cumhurbaşkanımız ekranlara çıktığında tüm toplum inanılmaz geriliyor, endişeleniyor artık. Çünkü her konuşmasında döviz biraz daha fırlıyor, ekonomik dengeler alt üst oluyor. Buradan sayın Cumhurbaşkanına gayet samimi bir çağrıda bulunuyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ekonomi ile ilgili lütfen konuşmayın. Emin olun, konuşmadığınızda işler düzelmeyecek ama en azından daha kötü olmayacak. Bu söylemimiz asla bir siyasi söylem değildir. Şu anda Cumhurbaşkanı’nın mikrofon başına geçmesinden en çok rahatsız olanlar, 20 yıldır her şart ve koşulda AK Partiye oy vermiş ama bugün açlığın pençesine düşürülmüş kitlelerdir.”



Ekonomi Bakanı nerede?



İktidarın "Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz”, “Güzel günler yakında gelecek” söylemlerinin de

inandırıcılığını çoktan kaybettiğini belirten Polat, “Toplum bu söylemlere inanmıyor. Çok şükür kötü günleri geride bıraktık ama şimdi sırada daha kötü günler var.” dedi.

Basın açıklamasında “Ekonomi Bakanı nerede?” sorusunu da soran Polat, “Ekonomi bakanımız nerede peki? Ülke ekonomik krizin ortasında nefes alamazken sayın bakan sırra kadem bastı. Kendisi ortalarda yok, yardımcıları konuşuyor.” Şeklinde konuştu.



“Madem faiz haram diyorsunuz, vatandaşa faizsiz kredi verin”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz haram” sözleri de BTP Sözcüsü Polat’ın gündemindeydi.

Polat, “20 yıllık iktidarında bunları hatırlamayıp, 14 asırlık gerçekleri yeni öğrenmiş gibi konuşmasını hayretle izliyoruz. Sayın genel başkanımız Hüseyin Baş’ın ifadesiyle hodri meydan, madem faiz haram diyorsunuz, vatandaşa faizsiz kredi verin. Sizi tutan mı var. Stokçuluk haram diyorsunuz, 20 yıldır ülkeyi biz mi yönetiyoruz. Ülkeyi bu hale biz mi getirdik. Artık yolun sonuna geldiniz. Lütfen ülkemizin değerlerini daha fazla yok etmeden millete gidin ve işi ehline teslim edin.” dedi.



“Gölge etmeyin başka ihsan istemez”



Şu ortamda iktidarıyla muhalefetiyle bu gidişe dur diyecek tek partinin Bağımsız Türkiye Partisi, tek liderin de Hüseyin Baş olduğunu ifade eden Polat, açıklamasını şu cümlelerle bitirdi;

“Haydar hocamızın tüm dünyaya kabul ettirdiği Milli Ekonomi Modeli bizi bu çıkmazdan kurtaracak tek çaredir. Artık ülkeyi çözümü olan, derdi olan, enerjisi olan biz gençler yönetmek istiyoruz. Rahat olun, sizlere saygıda kusur etmeyeceğiz, sizleri sizden daha çok düşüneceğiz. Artık sizler torunlarınızla yaşayacağınız günleri düşünün. Gençlere güvenin, gençler halleder. Gölge etmeyin başka ihsan istemez.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)