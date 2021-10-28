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Cumhurbaşkanı Erdoğan SiRo heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan SiRo Silk Road Temiz Enerji Çözümleri heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Dr. Keith Kepler ile TOGG CEO’su ve SiRo Yönetim Kurulu Başkanı M. Gürcan Karakaş’ın da aralarında bulunduğu heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı başta yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çalışmalar olmak üzere yatırımlarla ilgili bilgilendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2021 Perşembe 08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan SiRo heyetini kabul etti
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Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere TOGG ve Farasis Energy ortaklığında kurulan SiRo Silk Road Temiz Enerji Çözümleri temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Dr. Keith Kepler, TOGG CEO’su ve SiRo Yönetim Kurulu Başkanı M. Gürcan Karakaş, SiRo Teknik Genel Müdürü Dr. Stefan Bergold, SiRo Ticari Genel Müdürü N. Özgür Özel ile TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan’dan oluşan heyet, başta TOGG'un batarya modül ve paketlerinin üretilmesi konusu olmak üzere SiRo yatırımlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı detaylı bir biçimde bilgilendirdi.

Mobilite ekosisteminin dönüşümü için stratejik bir adım attık

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere batarya pazarının en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden biri olan Farasis Energy ile kurdukları ortaklıktan SiRo’nun doğduğunu belirterek, şunları söyledi:

“SiRo adı, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan ticaret yolları ağı İpek Yolu'nun İngilizcesi Silk Road’un kısaltmasından ortaya çıktı. Farasis Energy ile kurduğumuz ortaklıktan doğan SiRo, mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir adım. SiRo ile TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek, Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştireceğiz. Bu girişimle, ülkemizin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında öncü olmayı, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı hedefliyoruz.”

Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Dr. Keith Kepler de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’de TOGG ile birlikte hayata geçirdiğimiz ortak girişim, Farasis’in önümüzdeki yıllarda yurtdışındaki en önemli ortaklığı. Bu nedenle tüm çabalarımızı bu yeni şirketin başarılı bir biçimde büyümesi için harcayacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na SiRo yatırım planı sunuldu

Külliyedeki görüşme öncesi heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı ziyaret ederek, SiRo’nun 20 GWs’lik batarya yatırım planı ile teşvik dosyasını sundu. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Dr. Keith Kepler, SİRo’nun yatırım planı ve teşvik dosyasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank refakatinde imzaladı. Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır da hazır bulundu. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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