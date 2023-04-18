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Cumhurbaşkanı Adaylarının Medya Karnesi Belli Oldu

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere yaklaşık 65 milyon seçmenin katılım göstereceği 2023 seçimlerine bir aydan az bir süre kalırken cumhurbaşkanı adaylarının medya karneleri belli oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2023 Salı 10:27
Cumhurbaşkanı Adaylarının Medya Karnesi Belli Oldu
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Medya takip kurumu Ajans Press, seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Ajans Press’in 1 Ocak-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Yazılı Basın, Televizyon kanalları ve İnternet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynağı taradığı medya araştırmasında, en fazla haber kullanımı olan aday Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan hakkında ilgili dönemde toplam 732 bin 172 adet haber içeriği tespit edildi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise en çok haber olan ikinci isim oldu, Kılıçdaroğlu hakkında 287 bin 339 haber yansıması tespit edildi. Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce, 60 bin 348 haberde yer bulurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise 22 bin 973 haber içeriğinde yer aldı.

ADAYLAR

YAZILI BASIN

TELEVİZYON

İNTERNET

TOPLAM

Recep Tayyip Erdoğan

53.134

89.908

589.130

732.172

Kemal Kılıçdaroğlu

19.885

46.754

220.700

287.339

Muharrem İnce

3.655

10.690

46.003

60.348

Sinan Oğan

1.380

3.735

17.858

22.973

**1 Ocak 2023- 16 Nisan 2023 tarihleri arasında Ajans Press’in takip listesinde yer alan 15 binin üzerinde kaynak taranarak sonuçlar derlenmiştir.

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