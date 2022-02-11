Cübbeli haddini bilsin !

Bağımsız Türkiye Partisi’nden kamuoyunda Cübbeli olarak tanınan şahsın Alevilik, Şiilik ve Caferiliği hedef alan sözlerine tepki geldi.

BTP Sözcüsü Emre Polat yaptığı açıklamada Cübbeli için, “Kendisini hangi anlayışın hak, hangisinin batıl olduğunu belirleme makamına koyacak kadar raydan çıkmış bir meczuptan bahsetmekteyiz” ifadelerini kullandı.

BTP Sözcüsü Polat, Piyasada, Cübbeli olarak bilinen bir şahıs çıkmış, Ehli Beyt’e laf etmektedir. Bilerek toplumda değil de ‘piyasada’ kelimesini kullandım. Çünkü kendisi tam anlamıyla kendi piyasasını yapmaya çalışan, muhalif adı altında bazı sözde muhalif mecraların pazarlamasına tabi tutulmuş, dikkatle takip edilmesi gereken bir aparattır.” dedi.

“İngiliz dizaynıyla İslam dünyası içinde yapılandılar”

“Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamız İslam dünyasında birlik ve beraberliği temin etmek için Ehli Beyt ortak noktasında buluşmamız gerektiğini boşuna vurgulamamıştı. Çünkü Ehli Beyt’i sevmek turnusoldür. Ayetle de sabittir ki, Ehli Beyt’i sevmek farzdır.” diyen Polat şöyle devam etti; “Ama isminden çok, taktığı Cübbe ile anılan bu ve benzeri kişilerin yaptıklarının çok ama çok iyi farkındayız. Çünkü yıllarımız bunlar gibilerin İngiliz dizaynıyla yüzyıllardır nasıl İslam dünyası içinde yapılandıklarını anlatmakla geçti. Kalkmış hadsiz bir şekilde Caferiliğe, Ehli Beyt’e, Aleviliğe laf etmekte. Kendisini öyle bir yere konumlandırıyor ki, hangi anlayışın hak, hangisinin batıl olduğunu belirleme makamına koyacak kadar raydan çıkmış bir meczuptan bahsetmekteyiz.”

“Kime hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz”

“Alevi, Caferi, Ehlibeyt aşığı tüm vatandaşlarımız bizim canımız, ciğerimizdir.” İfadelerini de kullanan BTP Sözcüsü Polat açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;

“Ehli Beyt’e olan bu düşmanlık yeni değil, asırlardır varolan bir düşmanlıktır. Biz bu yapıların nereden beslendiğini, kime hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Ehli Beyt yoluna aşık yurttaşlarımız müsterih olsun, bizim, yani Haydar Hocanın öğrencilerinin olduğu hiçbir yerde bunların sesi çıkamaz. Çünkü biz onların ipliğini pazara çıkarmaya devam edeceğiz.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)