‘CMK müdafi avukatlık ödemeleri zamanında ve hakkaniyetli yapılmalı’

‘Adalet Bakanlığı’nın ödemeleri asgari ücret tarifesinin beşte biri’

“Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre asliye ceza mahkemesinde takip edilen iş için 5.100 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen iş için 10.250 TL asgari ücret alınması gerektiği hükme bağlanmışken Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince takip edilen asliye ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 1.113 TL, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 1.197 TL ödeme yapılmaktadır. Uygulamada CMK Müdafiliği veya zorunlu müdafilik olarak ifade edilen avukatlık hizmeti karşılığında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin aynı nitelikteki işler için avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin beşte bir oranında olması açık bir şekilde orantısızdır.”

‘Avukatlık hizmetlerindeki vergi oranları düşürülmelidir’

“Bu ödemelerin gecikmeli olarak yapılması da ayrı bir sorundur. Ayrıca avukatın vergi borçları olması halinde CMK müdafiliği kapsamında yapılan belirli bir miktar üzerindeki ödemelerin vergi borçlarına mahsup edilmesi de mağduriyetlere neden olmaktadır. Mesleğe yeni başlayan avukatların sıklıkla CMK müdafiliği kapsamında görev aldıkları gözetildiğinde, ödemelerin zamanında yapılması, miktarının hakkaniyete uygun olarak düzenlenmesi ve vergi borçlarına mahsup edilmesi uygulamasının yeniden ele alınması ile ödenen düşük ücretlere uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi de mağduriyetlerin giderilmesi için zorunludur.”

Yeneroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şu soruları sordu: