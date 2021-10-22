CHP’Lİ TANAL, ŞIRNAK İÇİN BAKANLARI ÖNERGE YAĞMURUNA TUTTU!

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, partisinin Doğu Masası çalışmaları kapsamında gittiği Şırnak ve ilçelerinin kronikleşen eğitim, sağlık, ulaşım, çevrenin kirletilmesi, altyapı, elektrik, su gibi kronikleşen sorunlarına ilişkin ilgili bakanlıkları soru önergesi yağmuruna tuttu.



DEDAŞ VE YÜKSEK ELETRİK FATURALARI SORULDU



CHP’li Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelttiği soru önergesinde, rutin hale gelen elektrik kesintileri nedeniyle elektrik şirketi DEDAŞ hakkında gelen şikayetlerin ve bu şikayetlerin neticesinin ne olduğunu sordu.



Önergede ayrıca, sayaçlar okunmadan rastgele elektrik faturaları kesildiği, eskiyen elektrik altyapısının, kabloların yenilenmemesi, Şırnak il genelindeki birçok cadde ve sokağa gelişigüzel elektrik panosu ve trafonun konulması, yaya güvenliğinin tehlikeye atılması, DEDAŞ’a ait elektrik trafoları, kablolar ve panolardan kaynaklı çok sayıda yangının çıktığı, kamu ve vatandaşların zarara uğratıldığı iddiaları hakkında bilgi talep edildi.



KÖMÜR OCAĞI İDDİALARI



Tanal yine TBMM Başkanlığı aracılığıyla Bakan Dönmez’e yönelttiği bir başka önergede, Şırnak’taki kömür ocaklarına yönelik iddialara ilişkin sorular soruldu.



ŞIRNAK’TA UÇAK BİLETİ FİYATI NEDEN YÜKSEK?



CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde ise Şırnak’ta uçak bileti fiyatlarının yüksek oluşuna dikkat çekilerek, bakanlığın ilgili bilet fiyatlarını denetleme ve hakkaniyetli bir seviyeye çekme konusunda bir çalışması olup olmayacağını sordu.



BOZUK YOLLAR, KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN EKSİKLİKLER



Tanal’ın Bakan Karaismailoğlu’na ilettiği diğer bir önergede, köy ve mahalleleri ilçelere bağlayan yolların bozuk olması, ilçeler arasındaki ulaşımı sağlayan yolların yapım çalışmalarının ayları alması, Şırnak ilini, Cizre ve Silopi’yi Habur Sınır Kapısı’na, civar illere bağlayan yollarda yapılan çalışmaların eksik ve özensiz yapılması, İpek Yolu’nda alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle yayaların karşıdan karşıya geçişleri esnasında yaşanan trafik kazaları gibi konularda atılacak adımlara yönelik bilgi talep edildi.



ŞIRNAK EĞİTİMDE NEDEN SONDAN İKİNCİ?



Tanal’ın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yönelik hazırladığı önergede, TÜİK’in açıkladığı “İllerde Yaşam Endeksi” konulu raporda, illerin eğitimdeki başarı sıralaması listesinde Şırnak’ın kendine 80. sırada yer bulduğuna işaret edilerek, kentteki eğitim sıkıntısına ilişkin sorular yöneltildi.



SAĞLIK SORUNU, KIRMIZI MEDRESE RESTORASYONU



Tanal, Şırnak genelindeki hastane, doktor, tıbbi cihaz eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı muhatap alırken, Cizre’deki tarihi Kırmızı Medrese’nin restorasyonundaki aksaklıkları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

ŞIRNAK’DA İŞZİZLİK ALDI BAŞINI GİTTİ



Şırnak’taki işsizlik sorunu, bölge halkının istihdam edilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den bilgi talep eden Tanal, kentte güvenlik gerekçesiyle yoğun ağaç kesimi yapıldığı ve bu ağaçların tırlarla şehir dışına taşındığı iddialarına ilişkin ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorular yöneltti.



HENDEK MAĞDURİYETİ SÜRÜYOR



Geçtiğimiz günlerde partisinin Doğu Masası çalışmaları kapsamında Şırnak ve ilçelerini dolaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Uludere ilçe merkezinden akan deredeki kirliliği, Hendek Olayları sırasında ev ve işyerleri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmemesini, il genelindeki içme su sıkıntısını, Silopi ilçesine bağlı Başverimli Beldesi’nde yerleşim yerlerine yakın bir alana çöplerin “vahşi depolama” denilen yöntemlerle gelişigüzel dökülmesini, akabinde bu çöplerin yakılmasını, Güçlükonak ilçesindeki park ve yeşil alan eksikliğini de farklı soru önergeleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu.



GÜÇLÜKONAK’TA ADLİYE VE NOTER YOK!



Uludere ilçesinde yer alan Gülyazı Gümrük Kapısı’nın aktif hale getirilmeyişini Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a soran Tanal, Güçlükonak’ta adliye ve noterin bulunmayışını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)