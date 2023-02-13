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CHP’Lİ Süleyman Dağ Gözaltına Alındı (VİDEOLU)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu İlçe başkan yardımcısı Süleyman Dağ sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerince gece yarsısı evinde göz altına alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Şubat 2023 Pazartesi 18:06
CHP’Lİ Süleyman Dağ Gözaltına Alındı (VİDEOLU)
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24 SAAT EMNİYETTE GÖZ ALTINDA TUTULDUKTAN SONRA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI …

CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan imzası ile örgüt mensuplarına gönderilen SMS mesajında herkes Süleyman Dağ’ın sevk edildiği Bakırköy Adliyesi önüne davet edildi.Çok sayıda parti üyesi danışma maksadı ile Bakırköy Adliyesi önüne giderek partilileri Süleyman Dağ’ın serbest bırakılmasını istedi.

Serbest bırakıldıktan sonra ilçe başkanı Metin Doğan ve Avukatların hazır bulunduğu basın açıklamasında Doğan şunları söyledi ”Öncelikle depremde hayatını kaybeden halkımızı Allah’tan rahmet dilerim. Geride kalanlara da sabır dilerim. Süleyman Dağ arkadaşımız depremzedeler toplanın yardımların koordinasyonunu yapıyordu . 24 saat gözaltına alınmasaydıdaha ık yardım toplayacaktı.

Değerli arkadaşlar ilk seçimde Hak hukuk adalet ve demokrasi için Erdoğan’ı sandıkta yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi .

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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Son Güncelleme: 13.02.2023 18:11
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