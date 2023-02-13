CHP’Lİ Süleyman Dağ Gözaltına Alındı (VİDEOLU)

24 SAAT EMNİYETTE GÖZ ALTINDA TUTULDUKTAN SONRA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI …

CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan imzası ile örgüt mensuplarına gönderilen SMS mesajında herkes Süleyman Dağ’ın sevk edildiği Bakırköy Adliyesi önüne davet edildi.Çok sayıda parti üyesi danışma maksadı ile Bakırköy Adliyesi önüne giderek partilileri Süleyman Dağ’ın serbest bırakılmasını istedi.

Serbest bırakıldıktan sonra ilçe başkanı Metin Doğan ve Avukatların hazır bulunduğu basın açıklamasında Doğan şunları söyledi ”Öncelikle depremde hayatını kaybeden halkımızı Allah’tan rahmet dilerim. Geride kalanlara da sabır dilerim. Süleyman Dağ arkadaşımız depremzedeler toplanın yardımların koordinasyonunu yapıyordu . 24 saat gözaltına alınmasaydıdaha ık yardım toplayacaktı.

Değerli arkadaşlar ilk seçimde Hak hukuk adalet ve demokrasi için Erdoğan’ı sandıkta yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi .

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)