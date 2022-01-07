CHP’li Özgür Karabat’tan ‘Darphane 130 milyar bastı iddiası’ “Darphane AKP’nin arka bahçesi oldu!”

Mali Müşavir, Dış Ticaret Uzmanı, Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı da olan Karabat, Merkez Bankası’nın Değerlendirme Hesabına göre 30 Aralık 2021 tarihinde 70 milyar TL’lik rekor zararı olan Merkez Bankası’nın 31 Aralık’ta 60 milyar TL’lik kâra geçtiğini belirtti. Karabat, bir günde Merkez Bankası hesaplarındaki rekor oynamanın sebebini Darphane’nin para basmasına bağladı.

Swap hariç net rezervi eksi 55.7 milyar dolarla rekor seviyede gerileyen Merkez Bankası üzerinden AKP’nin operasyonları devam ettiğini belirten Karabat: “Algılarla ve rakam oyunlarıyla ekonomiyi düze çıkarmaya çalışan AKP, olmayan 19.1 milyar doları sattıktan sonra şimdi de 130 milyar liralık bir skandala imza attı.” dedi.

#HesabıSandıktaSoracağız, hastagıyla atılan 7 tweet dizisinde Karabat şu değerlendirmelerde bulundu:

*130 milyar TL’lik artış için MB’nin döviz satışı gerekiyor. Ancak duyurulmuş bir döviz satışı olmadı. Sonuçta, büyük ihtimalle para basılıp Merkez Bankası’na aktarıldı.

*Ekonomide kontrolü kaybeden AKP, sıkıştığı an hemen Darphane’ye para basma talimatı veriyor. 130 milyar TL’lik para aktarımı ile yüzde 36’lık resmi enflasyon yukarı yönlü hareketini sürdürecektir.

*Merkez Bankası kâra geçince bu paralar Hazine’ye aktarılacak. Hazine’nin 3 aylık finansman programında borçlanma dışı kaynak olarak 78 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Bu gelir de Merkez Bankası’ndan gelecek.

*AKP, Merkez Bankası ile Hazine’yi bilanço oyunları ve para basarak kârda gösteriyor. Oysa bir ülkenin kasası üreterek kâra geçer. AKP ise tüketerek kaynaklarımızı yok ettiği gibi, gelecek nesillerin borç yükünü de artırıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)