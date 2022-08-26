CHP’li Özdemir: Eğitimde İçi Boş Nutuklar Uygulamada Karşılıksız

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığının eğitimle ve eğitime ayrılan bütçeyle ilgili içi boş nutuklarının uygulamada bir karşılığının olmadığını görmek isteyenler İstanbul’un Başakşehirilçesi Ziya Gökalpile Güngören ilçesi Güven mahallelerine gidebilirler.Vatandaşlarımız ile yapmış olduğum yerinde görüşmelerde mahallelerinde çocuklarının gideceği bir ilkokul ve ortaokulun olmadığını ve bu nedenle yıllardır mağduriyet yaşadıklarını paylaştılar” dedi.

“ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEKTE ZORLANACAKLAR”

“Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmaması nedeniyle özellikle Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp mahallesi Ceyhan sokak ile Güngören ilçesi Güven mahallesi Okul sokakta ikamet eden ailelerdert yanıyor” diyen Özdemir, “Okulların açılmasına az bir süre kala veliler, bu yıl da çocuklarını okula göndermekte özellikle kış koşullarında oldukça zorlanacaklarını paylaşıyorlar. En yakın okula ulaşım konusunda çok büyük zorluklar yaşadıklarını, maddi güçlükler içinde olduklarını ve ulaşım masraflarına katlanamayacak kadar artmasından dert yanıyorlar. Mahalleye kısa yürüme mesafesinde olan ve yıkılan okullarının tekrar faaliyete geçmesi konusundaki taleplerinidile getirmelerine rağmen bugüne kadar bir adım atılmamış durumda” olduğunu kaydetti.

“EĞİTİME ERİŞİM TALEPLERİ NE ZAMAN KARŞILANACAK”

“İstanbul’un merkezinde ilk ve ortaokula erişim konusunda velilerin ve öğrencilerin yaşadığı ciddi mağduriyetlerin giderilmesi ve eğitime erişim taleplerinin bir an önce karşılanması” çağrısında bulunan Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları yöneltti:

İstanbul ili Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi ile Güngören ilçesi Güven mahallesinde yıkılan okulların yerine yeni okullar yapılacak mıdır? Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasının gecikmesinin nedeni nedir? Süreç hangi aşamadadır ve hangi tarihlerde okullarda eğitim öğretime başlanması planlanmaktadır?

Okulların yıkılması sonrasında yıkılan okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin başka okullara erişimi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir destek sağlanmış mıdır? Sağlandıysa bu destekler nelerdir?

İstanbul’da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulların ilçelere, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre dağılımı nedir? Söz konusu okullarda eğitim öğretime hangi tarihlerde başlanması planlanmaktadır?

İstanbul’da okulların depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılması veya tadilatı nedeniyle öğrencilerin başka okullara nakli sonrasında ikili eğitime geçilen okulların isimleri nelerdir?

İstanbul’da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin aynı okul binasında eğitim gördükleri okulların isimleri nedir?

İstanbul’da ortaokul ve lise öğrencilerinin aynı okul binasında eğitim gördükleri okulların isimleri nedir?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA