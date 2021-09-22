CHP’Lİ Gençler Yurt Sorununa Dikkat Çekmek İçin Yataklı Eylem Yaptı !…

Bugün burada, barınamayan öğrenci arkadaşlarımıza destek vermek için toplanmak yerine,
üniversiteye yeni başlayan dostlarımızla tanışmak için kampüslerde olmayı tercih ederdik.
Ancak temel haklarımızın başında gelen barınma hakkımızı bile karşılayamayan bir iktidarla
karşı karşıya olduğumuz için genç arkadaşlarımız ile mücadelede etmeye üniversite
hayatlarının henüz başında başladık ve bugün buradayız. Bin bir zorlukla savaşarak üniversite
kazanan arkadaşlarımız, bunun mutluluğunu yaşayamadan ve eğitim hayatları başlamadan
KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve fahiş ev kiraları ile karşı karşıya kaldılar.
16 milyon yurttaşın yaşadığı, bir milyonu aşkın üniversite öğrencisi bulunan kentimizde KYK
yurtlarının yatak kapasitesi sadece 25.000’dir. Sayının daha iyi anlaşılması açısından örnek
vermek gerekirse toplam kent nüfusu bir milyonun altında olan Erzurum’da KYK yurtlarının
yatak sayısı 20.000 iken Eskişehir’de 10.000 dolayında. İstanbul’da bir KYK yurdunun tek bir
yatağına yaklaşık 44 öğrenci düşmekte. Daha iyi hayal edilebilmesi açısından, gördüğünüz
üzere buradaki 44 arkadaşımızı üniversitelere yerleştiren hükümet, 44 kişiye gördüğünüz bu
bir yatağı layık görüyorlar. Son on yılda İstanbul’daki öğrenci sayısı dört buçuk beş katına
çıkmışken, KYK yurtlarının sayısı iki katına dahi çıkmamış ya da çıkartılmak istenmemiştir.
Ancak aynı on yıllık süreçte ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türgev, Ensar Vakfı gibi cemaat ve
tarikat yurtları ile özel yurtların sayısı ise üç katına çıkmıştır. Açıkça gözükmektedir ki iktidarın
yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli
arkadaşlarımızı tarikat, cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktır. Bizler bu durumu kesinlikle
kabul etmiyoruz.
KYK yurduna yerleşebilen arkadaşlarımızın durumunu da ele almak gerekir. Yurt ücretleri 250
ila 500 lira arasında değişmekte ve KYK’den aldıkları burs ya da kredi miktarı ise 2021 yılı için
650 “liracık” olarak belirlendi. Düşünün, aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren
öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Dostlarımız hem
aldıkları dönem gereksinimlerini karşılamayan kredilerle geçinmekle uğraşıp, hem de mezun
olduklarında işsizlikle karşı karşıya kalmışken, Üstüne bir de KYK kredilerini faiziyle ödemek
zorunda bırakılıyorlar. Yine burada gördüğünüz 44 arkadaşımızdan 20'ye yakını mezun
olduktan sonra iş bulamayacakken, yaklaşık 10 tanesi de mezun oldukları alanlarla ilgili iş
bulamamakla yüzleşecek. Ayrıca KYK yurtlarının odaları ve genel olarak yaşam alanları da
çoğunlukla kötü durumda. Sözün özü şu ki, KYK yurtlarına yerleşebilen arkadaşlarımız da
birçok sorunla karşılaşıyorlar; ancak en azından yurda yerleşmeleri onlar açısından bir teselli
oluyor. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, bizler, arkadaşlarımızın tesellilere mecbur
bırakıldıkları bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.
Birçok öğrenci arkadaşımız ise çözümü bir eve kiraya çıkmakta arıyor. Ancak ne yazık
ki özellikle ekonomik krizinde etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda, ayrıca
öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. Üstelik aynı
ev sahipleri, eşleri dostlarıyla anlaşarak kendilerini birer emlakçı gibi göstererek ev kiralayan
öğrencilerden “komisyon” alma derdinde. Ancak iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda
da herhangi bir adım atabilmiş değil. Öğrencilerin tuttuğu evler ise rutubet içerisinde,
havanın dahi zor alındığı, güneş görmeyen evlerden bahsediyoruz. Arkadaşlar, anlayacağınız
uzun emekler sonucu üniversiteyi kazanmak, yurt bulmaktan, barınacak yer bulmaktan daha
kolay. Bugün iktidar olmasak da bu soruna çözüm üretebilmek adına İstanbul Büyükşehir
Belediyemiz başta olmak üzere, tüm yerel yönetimlerimiz yurtlar ve öğrenci bursları
noktasında elinden gelen desteği vermektedir. Örnek vermek gerekirse yılda 30.000'i aşkın
üniversite öğrencisine burs veren İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, tarihinde ilk kez bu yılın
başında üç yeni kız yurdu açtı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem
İmamoğlu, yaşanan yurt sıkıntısına istinaden gelecek yılın Eylül ayına kadar 5.000 öğrenci
kapasiteli yurtların açılacağının da müjdesini verdi.
Bu şartlar altında üniversite kazanan birçok arkadaşımız, üniversitelerini ya bırakmayı
ya da dondurmayı düşünmekteler. Bu noktada tüm üniversiteli arkadaşlarımıza bizlerin umut
olması gerektiğinin farkındayız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkça dile
getirdiği gibi, yarın iktidarız ve iktidar olduğumuzda, öğrenci arkadaşlarımızın barınma
sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz. Genç arkadaşlarım; dişinizi sıkın 1 yıl göz açıp kapayıncaya
kadar geçer. 1 gün dahi yepyeni bir Türkiye'ye uyanmanız, umutlarınıza yeniden sarılmanız,
geleceğe dair parlak hayaller kurabilmeniz için yeterli. Ancak bizi bu sokaklarda yatıranları,
bizim vergilerimizi 3-5 inşaat çetesine teslim edip üzerine bir de "elinize dizinize dursun"
diyenleri, biz 1 ömür affetmeyeceğiz. Ülkemizin geleceği olan üniversiteli arkadaşlarımızı
cemaatlerin, yandaşların yurtlarına ya da pahalı özel yurtlara mecbur bırakmayacağız. Yeterli
ve insani koşullarda KYK yurtlarını, Türkiye’nin aydınlık geleceğiyle beraber inşa edeceğiz!
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)