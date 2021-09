CHP’Lİ Gençler Yurt Sorununa Dikkat Çekmek İçin Yataklı Eylem Yaptı !…

Bugün burada, barınamayan öğrenci arkadaşlarımıza destek vermek için toplanmak yerine,

üniversiteye yeni başlayan dostlarımızla tanışmak için kampüslerde olmayı tercih ederdik.

Ancak temel haklarımızın başında gelen barınma hakkımızı bile karşılayamayan bir iktidarla

karşı karşıya olduğumuz için genç arkadaşlarımız ile mücadelede etmeye üniversite

hayatlarının henüz başında başladık ve bugün buradayız. Bin bir zorlukla savaşarak üniversite

kazanan arkadaşlarımız, bunun mutluluğunu yaşayamadan ve eğitim hayatları başlamadan

KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve fahiş ev kiraları ile karşı karşıya kaldılar.

16 milyon yurttaşın yaşadığı, bir milyonu aşkın üniversite öğrencisi bulunan kentimizde KYK

yurtlarının yatak kapasitesi sadece 25.000’dir. Sayının daha iyi anlaşılması açısından örnek

vermek gerekirse toplam kent nüfusu bir milyonun altında olan Erzurum’da KYK yurtlarının

yatak sayısı 20.000 iken Eskişehir’de 10.000 dolayında. İstanbul’da bir KYK yurdunun tek bir

yatağına yaklaşık 44 öğrenci düşmekte. Daha iyi hayal edilebilmesi açısından, gördüğünüz

üzere buradaki 44 arkadaşımızı üniversitelere yerleştiren hükümet, 44 kişiye gördüğünüz bu

bir yatağı layık görüyorlar. Son on yılda İstanbul’daki öğrenci sayısı dört buçuk beş katına

çıkmışken, KYK yurtlarının sayısı iki katına dahi çıkmamış ya da çıkartılmak istenmemiştir.

Ancak aynı on yıllık süreçte ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türgev, Ensar Vakfı gibi cemaat ve

tarikat yurtları ile özel yurtların sayısı ise üç katına çıkmıştır. Açıkça gözükmektedir ki iktidarın

yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli

arkadaşlarımızı tarikat, cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktır. Bizler bu durumu kesinlikle

kabul etmiyoruz.

KYK yurduna yerleşebilen arkadaşlarımızın durumunu da ele almak gerekir. Yurt ücretleri 250

ila 500 lira arasında değişmekte ve KYK’den aldıkları burs ya da kredi miktarı ise 2021 yılı için

650 “liracık” olarak belirlendi. Düşünün, aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren

öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Dostlarımız hem

aldıkları dönem gereksinimlerini karşılamayan kredilerle geçinmekle uğraşıp, hem de mezun

olduklarında işsizlikle karşı karşıya kalmışken, Üstüne bir de KYK kredilerini faiziyle ödemek

zorunda bırakılıyorlar. Yine burada gördüğünüz 44 arkadaşımızdan 20'ye yakını mezun

olduktan sonra iş bulamayacakken, yaklaşık 10 tanesi de mezun oldukları alanlarla ilgili iş

bulamamakla yüzleşecek. Ayrıca KYK yurtlarının odaları ve genel olarak yaşam alanları da

çoğunlukla kötü durumda. Sözün özü şu ki, KYK yurtlarına yerleşebilen arkadaşlarımız da

birçok sorunla karşılaşıyorlar; ancak en azından yurda yerleşmeleri onlar açısından bir teselli

oluyor. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, bizler, arkadaşlarımızın tesellilere mecbur

bırakıldıkları bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.

Birçok öğrenci arkadaşımız ise çözümü bir eve kiraya çıkmakta arıyor. Ancak ne yazık

ki özellikle ekonomik krizinde etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda, ayrıca

öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. Üstelik aynı

ev sahipleri, eşleri dostlarıyla anlaşarak kendilerini birer emlakçı gibi göstererek ev kiralayan

öğrencilerden “komisyon” alma derdinde. Ancak iktidar her konuda olduğu gibi bu konuda

da herhangi bir adım atabilmiş değil. Öğrencilerin tuttuğu evler ise rutubet içerisinde,

havanın dahi zor alındığı, güneş görmeyen evlerden bahsediyoruz. Arkadaşlar, anlayacağınız

uzun emekler sonucu üniversiteyi kazanmak, yurt bulmaktan, barınacak yer bulmaktan daha

kolay. Bugün iktidar olmasak da bu soruna çözüm üretebilmek adına İstanbul Büyükşehir

Belediyemiz başta olmak üzere, tüm yerel yönetimlerimiz yurtlar ve öğrenci bursları

noktasında elinden gelen desteği vermektedir. Örnek vermek gerekirse yılda 30.000'i aşkın

üniversite öğrencisine burs veren İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, tarihinde ilk kez bu yılın

başında üç yeni kız yurdu açtı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem

İmamoğlu, yaşanan yurt sıkıntısına istinaden gelecek yılın Eylül ayına kadar 5.000 öğrenci

kapasiteli yurtların açılacağının da müjdesini verdi.

Bu şartlar altında üniversite kazanan birçok arkadaşımız, üniversitelerini ya bırakmayı

ya da dondurmayı düşünmekteler. Bu noktada tüm üniversiteli arkadaşlarımıza bizlerin umut

olması gerektiğinin farkındayız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkça dile

getirdiği gibi, yarın iktidarız ve iktidar olduğumuzda, öğrenci arkadaşlarımızın barınma

sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz. Genç arkadaşlarım; dişinizi sıkın 1 yıl göz açıp kapayıncaya

kadar geçer. 1 gün dahi yepyeni bir Türkiye'ye uyanmanız, umutlarınıza yeniden sarılmanız,

geleceğe dair parlak hayaller kurabilmeniz için yeterli. Ancak bizi bu sokaklarda yatıranları,

bizim vergilerimizi 3-5 inşaat çetesine teslim edip üzerine bir de "elinize dizinize dursun"

diyenleri, biz 1 ömür affetmeyeceğiz. Ülkemizin geleceği olan üniversiteli arkadaşlarımızı

cemaatlerin, yandaşların yurtlarına ya da pahalı özel yurtlara mecbur bırakmayacağız. Yeterli

ve insani koşullarda KYK yurtlarını, Türkiye’nin aydınlık geleceğiyle beraber inşa edeceğiz!

