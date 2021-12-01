CHP’Lİ BÜLBÜL’DEN ERDOĞAN’A ÇAY SİMİT HESABI HATIRLATMASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 1993 yılında yaptığı konuşmada çay simit hesabı yaparak ekonomideki kötü gidişata örnek vermişti. Aynı örnek bugün Erdoğan’ın karşısına CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül tarafından getirildi.

“VATANDAŞI KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER”

“İstanbul'da simit 3,5 TL, çay ise 2 TL. 5 kişilik bir ailenin günlük simit ve çay gideri 82,5 TL, aylık 2.475 TL.” diyen CHP’li Bülbül sözlerini, Erdoğan’ın 1993 yılında kullandığı, “Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor" diyerek iktidara geldiler, vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç ettiler.” sözleriyle noktaladı. Bülbül ifadelerine ek olarak “hemen seçim” çağrısında bulunarak sandığı işaret etti.

KAYANK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)