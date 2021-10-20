CHP’den KYK Yurtlarındaki Kotalı İnternete Tepki

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin en temel
problemlerinden birinin kotalı ve yavaş internet olduğunu belirten CHP’li Adıgüzel,
“Ne yazık ki yurtlardaki sorunlar bitmek bilmiyor. Yurt başvurusu yapmış ancak açıkta
kalmış 180 bini aşkın öğrencinin varlığı bir tarafa, yurtlarda kalan öğrencilerin
sorunlarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Öğrencilerin bugünlerdeki en büyük problemi
ise kotalı ve yavaş internet. İnternetin temel bir hak olduğu 21. yüzyılda öğrencilere kotalı
internet dayatması kabul edilemez” dedi.
“Kotalı İnternet mi Kaldı?”
CHP’li Adıgüzel, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde yurtlardaki internet
sorununu gündeme taşıdı. CHP’li Adıgüzel, “Türkiye’de binlerce öğrenci barınma krizi ile
karşı karşıya. Kira fiyatları, devlet yurtlarındaki yetersiz kapasite ve özel yurt ücretleri
nedeniyle binlerce öğrenci en temel hak olan barınma ve dolayısıyla eğitim hakkından yoksun
bırakılmış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı’nın 4
Ekim 2021 tarihi itibariyle paylaştığı verilere göre 2021-2022 öğretim döneminde devlet
yurtlarına Türkiye genelinde toplam 624 bin başvuru yapıldı ancak 4 Ekim itibariyle bunların
yalnızca 440 bini herhangi bir yurda yerleştirildi, 180 bini aşkın öğrenci açıkta kaldı. Tabi
yurt bulmakla iş bitmiyor. Özellikle son dönemde yurtlarda kalan öğrencilerden çok fazla
şikayet geliyor. Öğrenciler beslenme, hijyen, yurtların fiziki koşullarına ilişkin şikayetlerini
özellikle sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyor. Bu şikayetlerin en başında ise
yurtlardaki internet sorunu var. Öğrenciler 16 GB kotalı internetin yetmediğini, yine
altyapıda yaşanan sıkıntılar nedeniyle internet hızlarının çok yavaş olduğunu ifade ediyor.
Her fırsatta ‘dünyanın en kaliteli yurtlarına’ sahip olduğunu söylenen Sayın Bakan’a sormak
istiyorum: 16 GB size yetiyor mu da öğrenciye yetsin? Bu devirde kotalı internet mi kaldı?”
diye sordu.
“2022 Yılı Bütçesinde Altyapıya Pay Ayrılacak mı?
Önergenin gerekçesinde “Yurtlardaki internet sorunu öğrencilerin teknolojiye, bilgiye
erişimini kısıtlamakta, özellikle pandemi koşullarında eğitim başta olmak üzere sosyal
aktivitelerin büyük kısmının internete taşındığı bir ortamda öğrencileri zorlamaktadır. Yüz
yüze derslerin yanında online derslerin de devam ettiği düşünüldüğünde, kotasız internet
hakkının öğrenciler için eğitim hayatları açısından vazgeçilmez olduğu açıkça görülmektedir.
Ancak kotalı internet sebebiyle öğrenciler derslerinden geri kalma endişesi içerisinde
eğitimlerini sürdürmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullanan Adıgüzel, şu soruların
yanıtlanmasını istedi:
- İnternetin temel bir ihtiyaç olarak değerlendirildiği 21. yüzyılda, öğrencilere 16
GB kotalı internet hizmetinin sunulmasının gerekçesi nedir?
- Yurtlarda yaşanan internet sorununa ilişkin gelen şikayetlerin giderilmesine
yönelik herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? İnternet hızlarının
arttırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
- Hibrit eğitim modelinin ilerleyen süreçte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de rolünün artacağı düşünüldüğünde, KYK yurtlarının bu eğitim modeline
uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı ile donatılması için 2022 yılı
Merkezi Yönetim Bütçesi'nde konuya ilişkin bir pay ayrılması düşünülmekte
midir?
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)