CHP’den KYK Yurtlarındaki Kotalı İnternete Tepki

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin en temel

problemlerinden birinin kotalı ve yavaş internet olduğunu belirten CHP’li Adıgüzel,

“Ne yazık ki yurtlardaki sorunlar bitmek bilmiyor. Yurt başvurusu yapmış ancak açıkta

kalmış 180 bini aşkın öğrencinin varlığı bir tarafa, yurtlarda kalan öğrencilerin

sorunlarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Öğrencilerin bugünlerdeki en büyük problemi

ise kotalı ve yavaş internet. İnternetin temel bir hak olduğu 21. yüzyılda öğrencilere kotalı

internet dayatması kabul edilemez” dedi.

“Kotalı İnternet mi Kaldı?”

CHP’li Adıgüzel, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde yurtlardaki internet

sorununu gündeme taşıdı. CHP’li Adıgüzel, “Türkiye’de binlerce öğrenci barınma krizi ile

karşı karşıya. Kira fiyatları, devlet yurtlarındaki yetersiz kapasite ve özel yurt ücretleri

nedeniyle binlerce öğrenci en temel hak olan barınma ve dolayısıyla eğitim hakkından yoksun

bırakılmış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı’nın 4

Ekim 2021 tarihi itibariyle paylaştığı verilere göre 2021-2022 öğretim döneminde devlet

yurtlarına Türkiye genelinde toplam 624 bin başvuru yapıldı ancak 4 Ekim itibariyle bunların

yalnızca 440 bini herhangi bir yurda yerleştirildi, 180 bini aşkın öğrenci açıkta kaldı. Tabi

yurt bulmakla iş bitmiyor. Özellikle son dönemde yurtlarda kalan öğrencilerden çok fazla

şikayet geliyor. Öğrenciler beslenme, hijyen, yurtların fiziki koşullarına ilişkin şikayetlerini

özellikle sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyor. Bu şikayetlerin en başında ise

yurtlardaki internet sorunu var. Öğrenciler 16 GB kotalı internetin yetmediğini, yine

altyapıda yaşanan sıkıntılar nedeniyle internet hızlarının çok yavaş olduğunu ifade ediyor.

Her fırsatta ‘dünyanın en kaliteli yurtlarına’ sahip olduğunu söylenen Sayın Bakan’a sormak

istiyorum: 16 GB size yetiyor mu da öğrenciye yetsin? Bu devirde kotalı internet mi kaldı?”

diye sordu.

“2022 Yılı Bütçesinde Altyapıya Pay Ayrılacak mı?

Önergenin gerekçesinde “Yurtlardaki internet sorunu öğrencilerin teknolojiye, bilgiye

erişimini kısıtlamakta, özellikle pandemi koşullarında eğitim başta olmak üzere sosyal

aktivitelerin büyük kısmının internete taşındığı bir ortamda öğrencileri zorlamaktadır. Yüz

yüze derslerin yanında online derslerin de devam ettiği düşünüldüğünde, kotasız internet

hakkının öğrenciler için eğitim hayatları açısından vazgeçilmez olduğu açıkça görülmektedir.

Ancak kotalı internet sebebiyle öğrenciler derslerinden geri kalma endişesi içerisinde

eğitimlerini sürdürmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullanan Adıgüzel, şu soruların

yanıtlanmasını istedi:

- İnternetin temel bir ihtiyaç olarak değerlendirildiği 21. yüzyılda, öğrencilere 16

GB kotalı internet hizmetinin sunulmasının gerekçesi nedir?

- Yurtlarda yaşanan internet sorununa ilişkin gelen şikayetlerin giderilmesine

yönelik herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? İnternet hızlarının

arttırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

- Hibrit eğitim modelinin ilerleyen süreçte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde

de rolünün artacağı düşünüldüğünde, KYK yurtlarının bu eğitim modeline

uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı ile donatılması için 2022 yılı

Merkezi Yönetim Bütçesi'nde konuya ilişkin bir pay ayrılması düşünülmekte

midir?

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)