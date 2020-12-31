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CHP’den Karanlıkta Sirenli Ambulans Konvoyuna Tepki

CHP’li Mahmut Tanal, ambulans eksikliği bulunan Şanlıurfa’ya gönderilen 41 ambulansın karanlıkta kent merkezinde siren çalarak ilerlemesine ve AKP’li yetkililerin “kalkınma” yorumuna sert tepki gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2020 Perşembe 09:26
CHP’den Karanlıkta Sirenli Ambulans Konvoyuna Tepki
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Sağlığa erişimin kısıtlı olduğu Şanlıurfa’ya gönderilen hibe ambulansların akşam karanlığında konvoy halinde siren çalarak ilerlemesi ve AKP’nin Şanlıurfa yöneticilerinin “kalkınma” yorumu, CHP’nin Şanlıurfa doğumlu İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın tepkisini çekti.

Ambulansların geçiş görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Tanal, Şanlıurfa’daki ambulans ve sağlıktaki diğer eksikliklere dikkat çekerek, AKP’lilerin başarısızlığı bile başarıymış gibi sunduğunu belirtti.

KARANLIKTA SİREN ÇALINMASI PANİĞE NEDEN OLDU

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın paylaşımı açıklaması aynen şöyle:

“Şanlıurfa’nın nüfusu 2 milyonu aştı. Kentte yaklaşık 500 bin de Suriyeli sığınmacı var. Sağlık hizmetlerine erişim kısıtlı. İlçelerde ambulans eksikliğinden dolayı durumu acil olan hastalar vaktinde hastaneye yetiştirilemiyordu.
 

Yıllardır ambulans talep ediliyordu. Bu eksikliği bir nebze olsun gidermek adına Sağlık Bakanlığı, ilçeler için Şanlıurfa’ya 41 hibe ambulans gönderdi.
 

Ama ne gönderme! Ambulanslar akşam karanlığında kent merkezinde konvoy halinde siren çalarak ilerledi. Haliyle Şanlıurfalılar tedirgin oldu. Panik havası yaratıldı.
 

Acı acı çalan ambulans sireni hayra alamet sayılmaz. Siren duyulunca “Allah’ın sen yardım et” diye dua edilir.

İNSAN BİRAZ UTANIR!
 

AKP’nin Şanlıurfa İl yöneticileri, korku dolu gözlerle izlenen ambulansların geçiş anlarını, “Sağlıkta Şanlıurfa'nın kalkındırılmaya devam edilmesi” olarak paylaştı.
 

Hayati önemdeki eksikliğin bir nebze olsun giderilmesini, “Kalkınma” olarak sunarken insan biraz utanır!

ŞANLIURFA’DAKİ HASTALAR ÇEVRE İLLERE SEVK EDİLİYOR
 

Erdoğan’ın sözüne rağmen Şanlıurfa’da yıllardır şehir hastanesinin daha temeli atılmadı. Urfa’da hastane, doktor ve sağlık personeli eksikliği had safhada!

Kentteki hastanelerde tıbbi cihaz olmadığı gerekçesiyle acil ameliyata alınması gereken hastalar çevre illere sevk ediliyor.

Koca Şanlıurfa’da kan bankası yok kan bankası! Koronavirüs tedavisi için plazma bağışında bulunmak isteyen Şanlıurfalılar, 150 KM uzaklıktaki Gaziantep’e yönlendiriliyor.

BAŞARISIZLIĞI BAŞARIYMIŞ GİBİ SUNUYORLAR
 

AKP'nin Urfa yöneticilerinin paylaşımı, hemşerilerime hakarettir! Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Başarısızlığı bile başarıymış gibi sunuyorlar. Pes!

Şanlıurfa’da hastanelerde muayene olmak için bile torpile ihtiyaç duyuluyor. Daha önceki gün bu yönde şikâyetler aldım.

Şanlıurfalılar her türlü hizmetten mahrum. AKP politikaları yüzünden Şanlıurfa günden güne geriye gidiyor. Elektrik yok, su yok, yol yok, hastane yok, iş yok.”

 

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