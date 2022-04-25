CHP'li Vekil Karabat'tan : AKP'ye Ver Yansın

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

1) AKP’nin ekonomi politikaları net bir servet transferine dönmüş durumda.

Vatandaş ay sonunu getiremezken;

-Bankaların ilk çeyrek ortalama yıllık kârları %300-400 civarında.

-KKM Mart ayı ödemesi 11.7 milyar TL.

-YUVAM’a %4 faiz.

2) Zamlarla halkın gırtlağını sıkan AKP, bankaların, holdinglerin, zenginlerin servetine servet katıyor.

Birkaç tüketim grubunda vatandaşlara sembolik vergi indirimi yapan AKP, şirketlere döviz bozdurmaları durumunda Kurumlar Vergisi’nden istisna sağladı.

3) Başta kamu bankaları olmak üzere büyük faiz gelirleri elde ediyorlar.

Vakıfbank’ın yıllık kârı %471.5 seviyesinde.

Halkbank 2021’in ilk çeyreğinde 59 milyon TL kâr elde ederken, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 53 milyon TL kâr elde etti.

4) Hem enflasyon ve faizden dert yanıp hem de bankaları faiz zengini etmenin adı “halkı yoksullaştırmak”tır.

Bankacılık sektörü kârı 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %322,8 arttı.

5) Kamunun faiz ödemeleri 2019’da 100 milyar TL, 2020’de 134 milyar TL ve 2021’de 180.9 milyar TL oldu.

2022 Ocak-Mart dönemi faiz ödemesi ise 87.8 milyar TL!

Böyle giderse yılsonunda 350 milyar TL faiz ödenecek.

Bu faizi vatandaş “birileri için” ödüyor!

6) Çok net bir şekilde söylüyorum:

Kur Korumalı Mevduat sistemi SERVET TRANSFERİDİR.

Şirketlerin kollanması, bankaların yüksek kâr elde etmesi SERVET TRANSFERİDİR.

Konut sektörünün yabancılara endekslenmesi SERVET TRANSFERİDİR.

7) Bu tabloda yoksullaşan sadece halktır ve bu da bilinçli bir AKP politikasıdır.

Başta AKP Genel Başkanı ve Hazine Bakanı olmak üzere AKP’li yöneticiler sürekli “yakında düzeleceğiz” diyerek halka açıkça yalan söylüyorlar.

SERVET TRANSFERİNİ YÖNETİYORLAR!

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)