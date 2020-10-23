CHP'Lİ Vekil Karabat : Hükümetin Kovid 19 Mücadelesini Eleştirdi...

Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızın feryat figan sesleri yükseliyor. Geçim derdi, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı bugün vatandaşlarımızın tek gündemi haline gelmiş durumdadır. Bu gerçeklik dururken iktidarın çizdiği pembe tablolar, iktidar ortağı partinin “askıda ekmek” uygulamasıyla tuzla buz olmuştur. Hangi kapıyı çalsak, kimin hatırını sorsak sayısız dertle, şikâyetle karşılaşıyoruz. Ancak salgın başladığından beri hükümetin “çözüm” diye sunduğu önlemlerin hiçbiri vatandaşlarımıza derman olmaya yetmemiştir.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda esnafımızın ve eğitim sistemimizin yaşadığı sorunlara işaret ederek partimizin çözüm önerilerini paylaştı. Yapıcı bir muhalefet düsturunu edinen partimiz bu süreçte vatandaşı önceleyen bir yaklaşımla hareket etmeye devam etse de iktidar cephesinin, kendi gündemine ve kendi koltuklarının derdine düşenlerin, milyonların derdiyle dertlenmediği açıktır.

Sayın Basın Mensupları;

Salgın başladığında Hükümet önlemler kapsamında esnafın tek geçim kapısı olan dükkânları kapattı. 700 bine yakın dükkan kapatıldı. İnsanlar adına karar veriyorsanız bunu onları mağdur etmeden yapmak zorundasınız. İnsan hayatını önceleyerek alınan bu önlemler kuşkusuz gerekliydi. Ancak, sosyal devlet olmanın gereği olarak insanlarımıza yaşamlarını sürdürebilecek mali olanakların da sağlanması gerekiyordu. Bu yapılmadı.

Salgın başladığında Parti olarak;

Sicil affı çıkarılması

Esnafa kredi kolaylığı sağlanması

Esnafın işyeri kiralarını 3 ay süreyle devlet eliyle ödenmesi ya da hiç olmazsa ertelenmesi

Esnaf için stopaj vergisinin kaldırılması

Bankalara olan borcu var esnafın, 1 yıl süreyle borcunun faizsiz ertelenmesi

Esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödenmesine devlet desteğinin sağlanması, gibi önerilerimizi sunduk.

Ne yazık ki bunların hiçbirisi olmadı, yapmadılar. Yapmak istemediler. Yapmak istemediler diyorum çünkü bir taraftan yandaşların, etraflarındaki çıkar gruplarının milyarlarca liralık vergi borçlarını silerken yoksul halk için gerçek bir çözüm atmaktan imtina ettiler. Bu da yetmezmiş gibi temel tüketimden tutun da doğalgaz, akaryakıt ve elektrik gibi her şeye zam yaptılar. (sadece son bir yılda elektriğe yüzde 32, doğalgaza yüzde 34 zam yapıldı. Üstelik tüm dünyada doğalgaz ve petrol fiyatları düşerken sadece ülkemizde durmadan zamlandı.)

Sayın Basın Mensupları,

Geçen yıl 414 bin 997 esnaf kepenk kapattı. KOBİ’lerde batık kredi miktarı da yüzde 50 arttı.

TESK verilerine göre 2020 yılının yılın ilk 6 ayında kapanan iş yeri sayısı 35 bin 965 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam sadece haziran ayında ise 7 bin 222 adet oldu. Bu rakam son 5 yılın en yüksek haziran ayı rakamları olarak kayıtlara geçti. Yıl sonunda bu rakamların kriz gerçeği ve Pandemi baskısıyla önceki yılı katlaması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de 2019 yılında 2 milyon 616 bin esnaf sayımız, 2020 Mayıs ayı itibariyle 2 milyon 281 bine gerilemiş durumdadır. Özetle Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 335 bin esnaf dükkânını kapattı.

5 ayda Esnafımızın yaklaşık %15’i kepenk indirmiş. Pandemi ve kriz koşullarında bu sayının katlanacağı gerçeğinin altını çizmek istiyorum.

Sayın Basın Mensupları,

Burada aslında ihmal edilen önemli bir kesime dikkat çekmek istiyorum.

Düğün salonu işletmecileri, etkinlik ve organizasyon alanında hizmet veren işletmeler bu pandemi sürecinin adeta “kötü çocukları” olarak görüldüler. Hükümet üyeleri mitingler düzenlerken, milletvekilleri Pandemi önlemlerini umursamadan düğünler organize ederken, düğün salonu işletmecileri bırakın devletten bir destek görmeği adeta çıbanbaşı olarak görüldü.

Düğün salonu sahiplerine destek diye verdikleri tek şey, kredi desteği oldu. Bunun bir çözüm olmadığı tam tersine esnafımızı daha da borçlandırdığı açık. Aylardır bu insanlar iş yapamıyorlar, personel maaşlarını ödeyemiyorlar. Zaten personel çıkarmaları da yasak. Ama bu insanların gücü tükendi. Artık işyerlerini kapatmaya başladılar. Çoğu icralık durumda.

Saray, bu çığlığı duysun diye bu kürsüye çıktık. Sırça saraylarda yaşayanlar vatandaşın sesine kulak versin diye bu kürsüye çıktık.

Denizli valisinin esnafımıza yaklaşımı aslında bu iktidarın esnafa, emekçiye, alın teriyle geçinene yaklaşımının bir ibret vesikasıdır.

Bugün zaten siyasilere yaklaşmak mümkün olsa bir değil onlarca yazar kasa fırlatılır. Koruma ordularıyla gezmeleri boşuna değil!

Sayın Basın Mensupları,

Düğün salonu işletmecileri, etkinlik ve organizasyon alanında hizmet veren işletmelerimizin başlıca taleplerini sizlerle paylaşmak istiyorum: