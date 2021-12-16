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CHP'li Vekil Karabat: AKP Artık Yeni Bir Hikaye Yazamıyor

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) İstanbul Milletvekili Mali Müşavir Özgür Karabat AKP İktidarının artık ülkeyi yönetemediğini, ve bu konuda hikayelerinin kalmadığını İddia ederek önemli açıklamalarda bulundu:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 09:09
CHP'li Vekil Karabat: AKP Artık Yeni Bir Hikaye Yazamıyor
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Katar devleti AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin son yıllardaki en yakın müttefiklerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Katar ziyaretinde, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap etmiş buradaki konuşmasında "Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz" demiştir.

AKP Hükümeti Katar’ın güvenliği ile Türkiye’nin güvenliğini eşdeğer olarak görmesine rağmen bu devletin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin aleyhinde çalışmalara katıldığı da bilinmektedir. Özellikle son dönemde Katar’ın Akdeniz’de, bölge ülkeleriyle birlikte attığı adımlar ve imzaladığı anlaşmaların ülkemiz açısından riskleri dikkate alındığında AKP hükümetinin bu yaklaşımın tutarlılığı tartışmalı hale gelmektedir.

5 Nisan 2017 tarihinde de Kıbrıs'ın güneybatısındaki 10 numaralı parselde doğalgaz arama ve sondaj hakkı için aynı konsorsiyum Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile anlaşmıştı. Bu anlaşma 15 Kasım 2018 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

Yakın zaman önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı NatasaPilides, Doğu Akdeniz’deki 5 numaralı doğalgaz sahasında arama ve işletme yetkilerini Katar ile ABD’li Exxon-Mobil’e verdiklerini açıklamıştı. Kıbrıs adasının güneybatısında yer alan 5 numaralı saha, Türkiye’nin de münhasır ekonomik bölge olarak hak talep ettiği bir parsel konumundadır. Kaldı ki 2 Aralık 2021 tarihinde basına yansıyan açıklamalara göre Türkiye Dışİşleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de ExxonMobil-Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki göstererek, bu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini bildirmiştir.

AKP Hükümeti daha önce Türkiye’nin hakkı olan bölgelerde Rum yönetimi ile iş birliğine gidecek şirketlere yaptırım yapacağını ilan etmesine rağmen son günlerde başta Katar olmak üzere pek çok Körfez ülkesiyle önemli ticari görüşmeler yapılması ve anlaşmalar imzalanması ülkemizin bölgesel çıkarları ile tezatlık oluşturmaktadır.

Buna göre;

1.Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığımızı ihlal ettiği belirtilen alanlarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Katar devleti arasında imzalanan anlaşmalar egemenlik haklarımızı ihlal etmekte midir? Ediyorsa, Katar devletine daha önce açıklandığı üzere herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulanmadıysa bunun gerekçesi nedir?

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Katar ziyaretinde ikili görüşmeler sırasında Katar Hükümeti’ne Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptıkları işbirlikleri ve Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal eden anlaşmalardan dolayı bir tepki verilmiş midir? Verilmediyse bunun nedeni nedir?

3- AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinde yaptığı konuşmada "Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz" demiştir. Türkiye’nin Katar ile karşılıklı çıkarı nedir? Bu çıkarlar içinde Akdeniz’deki doğalgaz sahaları var mıdır?

4-"Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir" diyen Sayın Erdoğan, bu nedenle mi Akdeniz’deki gaz aramaları konusunda Katar’a tepki vermemektedir?

5-"Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz" diyen Sayın Erdoğan’a karşı Katar neden Türkiye’nin milli çıkarlarına aykırı şekilde Akdeniz’de egemenlik haklarımızın bulunduğu bölgelerde GKRY ile işbirliğine gitmiştir?

6- Doğu Akdeniz’deki 5 no’lu sahada arama yapan ABD’li Exxon-Mobile ilişkin ABD ile herhangi bir görüşme yapılmış mıdır? Konuyla ilgili söz konusu şirkete bir yaptırım uygulanacak mıdır?

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.12.2021 09:33
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