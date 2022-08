CHP'li Tanal'dan İHA Hakkında AT Arabası Şikayeti

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte gittikleri Erzurum’da, at arabası süren bir vatandaşla olan diyaloğunu, “CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi” başlığıyla haber haline getirip abonelerine servis eden İhlas Haber Ajansı ile muhabiri Özge Bozo’yu, Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal suçlamasıyla Basın Konseyi’ne şikayet etti.



İHA’nın algı yaratmak maksadıyla 1 dakika 6 saniyelik videoyu keserek, sadece 25 saniyelik bölümü kullandığını savunan Tanal, ‘mizansen’ suçlamasından bulundu.İHA’nın bilinçli şekilde sildiği videonun devamı izlendiğinde, at arabası sahibinin yanına oturduğu ve uzunca bir süre sohbet ettiği, iddianın aksine ‘Ak Partiliyim’ cevabını duyar duymaz apar topar arabadan inmediğinin görüleceğini kaydeden Tanal, İHA ve muhabiri hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden gereğinin yapılmasını talep etti.



TANAL: HAYAT PAHALILIĞI ÜZERİNE SOHBETİMİZ OLDU



CHP’li vekil Mahmut Tanal, şikayet dilekçesinde, 2 Ağustos 2022 tarihinde CHP TBMM Grubu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Erzurum’a gittiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu’nun partilerinin grup toplantısında gündemi değerlendirmesinin ardından milletvekili arkadaşlarıyla birlikte gruplara ayrılarak, Erzurum genelinde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Tanal, “Erzurum Oto Sanayi’de sahadayken, at arabasıyla kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan bir yurttaşla karşılaştım. Selamlaştığım, müsaade istediğim yurttaşın at arabasına bindim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ilettiğim kağıt toplayıcısıyla Türkiye’deki hayat pahalılığı, ekonomik kriz üzerine bir sohbetimiz oldu. ‘Ak Partiliyim’ diyen kağıt toplayıcısının yanına oturarak, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamayı talep etmesinin, devletin de bu talebi yerine getirmesinin gayet doğal olduğunu vurguladım.Sonrasında at arabası sahibine kolaylıklar dileyerek, tokalaşıp ayrıldım” dedi. Tanal, at arabası sahibi ile arasındaki diyaloğa ilişkin 1 dakika 6 saniyelik video kaydı ile 3 adet fotoğrafı, resmi Twitter hesabım üzerinden paylaştığına dikkat çekti.



9 GÜN SONRA HABER YAPILDI

Kısa adıyla İHA olarak bilinen İhlas Haber Ajansı’nın, muhabiri Özge Bozo imzasıyla tam 9 gün sonra Erzurum’da at arabası sahibiyle arasındaki geçen konuşmayı, videoyu kesmek suretiyle, bağlamından kopararak haber haline getirdiğini savunan Tanal, İHA’nın “CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi” başlığı ve “CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum ziyareti sırasında at arabasına bindi. Sohbette arabacı 'AK Partiliyim. AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin’ deyince, Tanal arabadan indi” spotuyla abonelerine servis ettiği haberde, dayanak yapılan videonun, 25 saniyeden oluştuğuna işaret etti.



“İHA ALGI İÇİN VİDEONUN DEVAMINI SİLDİ”

İHA’nın algı yaratmak maksadıyla, kendi resmi Twitter hesabından paylaştığı 1 dakika 6 saniyelik videonun girişini kullanıp, son bölümünü kestiğinin anlaşıldığını belirten Tanal, şöyle devam etti: “İHA’nın at arabası üzerindeki sohbete dair videonun devamını silip, abonelerinden gizlemesinden dolayı ‘Ak Partiliyim’ diyen at arabası sahibinin yanına ön tarafa oturmak üzere yaptığım hamle, arabadan iniş anı olarak algılanmıştır. Oysa İHA’nın bilinçli şekilde sildiği videonun devamı izlendiğinde, at arabası sahibinin yanına oturduğum ve uzunca bir süre sohbet ettiğim, iddianın aksine ‘Ak Partiliyim’ cevabını duyar duymaz apar topar arabadan inmediğin görülecektir. İHA’nın, ‘CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi’ başlıklı yönlendirme haberiyle ‘uyumlu’ olması maksadıyla videoyu yarıda kesip kullandığı, dikkatlice analiz edildiğinde anlaşılacaktır.”

“MİZANSEN” SUÇLAMASI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şikayet dilekçesinin devamında şunları dile getirdi:

“İhlas Haber Ajansı, “at arabası sahibinden ‘Ak Partiliyim’ cevabını duyar duymaz arabadan indiğim” mizanseninin, gerçekmiş gibi anlaşılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Hem yazılı haber metni hem de 1 dakikalık 6 saniyelik görüntülü sohbetin 25 saniyeye düşürülmesi, bu amaca yönelik tasarlanmıştır. Nitekim İHA abonesi medya organları, “Ak Partiliyim’ cevabını duyunca at arabasından apar topar indiğim”, “hiçbir şey söylemeden gittiğim”, “arkama bakmadan kaçtığım”, “konuşmayı yarıda kestiğim” şeklindeki yorumlarla haberi okuyucuları ve izleyicileriyle paylaşmışlardır.

İHA, ABONELERİNİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

İHA, bu tavrıyla hem siyasi ve insani duruşum konusunda kamuoyunu yanıltmıştır hem de abonelerini yanlış yönlendirmiştir. İktidara muhalif kişilere karşı algı yaratmak, itibar suikastı yapmak, muhalifleri hedef göstermek, yıpratmak, küçük düşürmek maksatlı bir habercilik anlayışı benimseyen İHA, Basın Meslek İlkeleri’ni ayaklar altına almıştır. İHA ve muhabiri Özge Bozo’nunBasın Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiği açıkça ortadadır.

TANAL BASIN MESLEK İLKELERİ’Nİ HATIRLATTI

Basın Meslek İlkeleri’nin 3. maddesi, “Kamusal bir görev olan gazetecilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindedir. Yine Basın Meslek İlkeleri’nin 4. maddesi, “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” kuralını içermektedir.Basın Meslek İlkeleri’nin 6. maddesinde de “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” denilmektedir.Basın Meslek İlkeleri’nin 12. maddesi ise“Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır”şeklinde tanımlanmıştır. 13. maddede de “Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapamaz” ifadeleri yer almaktadır.

İlgili Basın Meslek İlkeleri’ne bakıldığında, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve muhabiri Özge Bozo’nun basın meslek etiğine yakışmayan tarzda haber yaptığı görülmektedir.

İhlas Haber Ajansıve muhabiri Özge Bozohakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden gereğinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.”