CHP'li Karabat : Türkiye Ligden Düştü

TÜRKİYE LİGDEN DÜŞTÜ
Yakın zamana kadar Balkan ülkeleri ve AB’ye aday ülkelerle aynı kategoride yer alan
Türkiye, katılım hedefi olmayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri sınıfına
düşürüldü. CHP’li Karabat, onlar kabul etse de etmese de Atatürk’ün ilke ve
devrimleri ışığında Türkiye Avrupa’nın en önemli ve güçlü ülkelerinden biri
olmaya, çağdaş medeniyetler seviyesi
hedefine kararlılıkla yürümeye devam edecektir, dedi.
İLİŞKİLER MÜLTECİLER SORUNUNA İNDİRGENDİ
Konuyla ilgili bir
açıklama yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Komisyonu Üyesi Özgür
Karabat; AB ilişkileri açısından gelinen noktanın çok üzücü olduğunu
belirterek, AB’nin üyelik sürecimize ilişkin tutarsız adımlara bir yenisinin
daha eklendiğini söyledi. Ülkemizin kağıt üstünde hala aday ülkeler
kategorisinde yer aldığını ifade eden Karabat, AB ile ilişkileri mülteciler
meselesine indirgeyen hükümet açısından tam bir fiyaskodur, dedi.
AVRUPA BİRLİĞİ MUHAFAZAKÂRLAŞIYOR
Uzun zamandır
Türkiye-AB ilişkilerinin kriz halinde olduğunu söyleyen Karabat: “Ülkemizdeki muhafazakârlaşma
eğilimi kadar AB’de de ciddi bir muhafazakar eğilim gelişti. Krizle derinleşen
bu eğilimler, ülkemizin üyelik müzakereleri sürecine olumsuz yansımaya devam
ediyor. Üyelik süreci fiili olarak dondurulmuş durumda. Bunun doğal sonucu
olarak da Türkiye’ye karşı tutumların sertleştiğine tanık olmaktayız.” dedi.
AKP’YE SERT MESAJ
Atılan son adımı,
Türkiye’nin 10 yıllık AB sürecinin bir dışavurumu olarak değerlendiren Karabat,
“Türkiye’nin AB üyelik hedefi olamayan ülkeler kategorisinde gösterilmesi,
ülkemiz konusunda yaratılan algının somut halidir. Diğer yandan AKP hükümetine verilen sert bir
mesajdır. Hükümetin yoğun diplomatik çabasına rağmen alınan bu karar kendini
öteden beri AB liginde gören çağdaş Türkiye Cumhuriyeti açısından kabul
edilemez.” dedi.
TÜRKİYE BU KALIBA SIĞMAZ!
Karabat açıklamasını
şöyle noktaladı: “Ülkemiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü
değerlerinden kopmadan AB’nin ve Avrupa’nın bir parçası olmaya devam edecek.
Masa başında alınan kararlarla ülkemize kimse yön çizmeye çalışmasın. Onlar
kabul etse de etmese de Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında Türkiye Avrupa’nın
en önemli ve güçlü ülkelerinden biri olmaya,
çağdaş medeniyetler seviyesi hedefine kararlılıkla yürümeye devam
edecektir.”
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)