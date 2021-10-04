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CHP'li Karabat : Türkiye Ligden Düştü

Avrupa Birliği ile ilişkileri giderek mülteciler sorununa indirgenen Türkiye, üyelik müzakereleri devam ederken AB’nin genişleme stratejisinden bir adım daha geriye düştü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 14:50
CHP'li Karabat : Türkiye Ligden Düştü
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TÜRKİYE LİGDEN DÜŞTÜ

Yakın zamana kadar Balkan ülkeleri ve AB’ye aday ülkelerle aynı kategoride yer alan

Türkiye, katılım hedefi olmayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri sınıfına

düşürüldü. CHP’li Karabat, onlar kabul etse de etmese de Atatürk’ün ilke ve

devrimleri ışığında Türkiye Avrupa’nın en önemli ve güçlü ülkelerinden biri

olmaya,  çağdaş medeniyetler seviyesi

hedefine kararlılıkla yürümeye devam edecektir, dedi.

İLİŞKİLER MÜLTECİLER SORUNUNA İNDİRGENDİ

Konuyla ilgili bir

açıklama yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Komisyonu Üyesi Özgür

Karabat; AB ilişkileri açısından gelinen noktanın çok üzücü olduğunu

belirterek, AB’nin üyelik sürecimize ilişkin tutarsız adımlara bir yenisinin

daha eklendiğini söyledi. Ülkemizin kağıt üstünde hala aday ülkeler

kategorisinde yer aldığını ifade eden Karabat, AB ile ilişkileri mülteciler

meselesine indirgeyen hükümet açısından tam bir fiyaskodur, dedi. 

AVRUPA BİRLİĞİ MUHAFAZAKÂRLAŞIYOR

Uzun zamandır

Türkiye-AB ilişkilerinin kriz halinde olduğunu söyleyen Karabat: “Ülkemizdeki muhafazakârlaşma

eğilimi kadar AB’de de ciddi bir muhafazakar eğilim gelişti. Krizle derinleşen

bu eğilimler, ülkemizin üyelik müzakereleri sürecine olumsuz yansımaya devam

ediyor. Üyelik süreci fiili olarak dondurulmuş durumda. Bunun doğal sonucu

olarak da Türkiye’ye karşı tutumların sertleştiğine tanık olmaktayız.” dedi.

AKP’YE SERT MESAJ

Atılan son adımı,

Türkiye’nin 10 yıllık AB sürecinin bir dışavurumu olarak değerlendiren Karabat,

“Türkiye’nin AB üyelik hedefi olamayan ülkeler kategorisinde gösterilmesi,

ülkemiz konusunda yaratılan algının somut halidir.  Diğer yandan AKP hükümetine verilen sert bir

mesajdır. Hükümetin yoğun diplomatik çabasına rağmen alınan bu karar kendini

öteden beri AB liginde gören çağdaş Türkiye Cumhuriyeti açısından kabul

edilemez.” dedi.

TÜRKİYE BU KALIBA SIĞMAZ!

Karabat açıklamasını

şöyle noktaladı: “Ülkemiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü

değerlerinden kopmadan AB’nin ve Avrupa’nın bir parçası olmaya devam edecek.

Masa başında alınan kararlarla ülkemize kimse yön çizmeye çalışmasın. Onlar

kabul etse de etmese de Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında Türkiye Avrupa’nın

en önemli ve güçlü ülkelerinden biri olmaya, 

çağdaş medeniyetler seviyesi hedefine kararlılıkla yürümeye devam

edecektir.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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