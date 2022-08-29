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CHP'li Karabat'tan :'' AKP Kölelik Düzenini Getirdi''

1) Türkiye, AKP döneminde çift haneli işsizlik rakamlarına demir attı. Bile bile yapılmış bir istihdam projesi ile karşı karşıyayız. AKP, modern köle sistemini topluma dayatıyor. Ayrıntılara bakalım.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39
CHP'li Karabat'tan :'' AKP Kölelik Düzenini Getirdi''
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2) Grafikte de görüleceği üzere AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana işsizlikte bir değişiklik yok. En son Haziran 2022’de işsizlik 10,3 oldu ve bu oran 2002 yılı ile aynı.
AKP, bir çemberin içine ülkeyi soktu ve başladığımız noktaya geri geldik.
3) Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesi biziz. 3 kıtanın kesişme noktasında, önemli coğrafi avantajlara sahip bir ülkeyiz ancak işsizlik sorunu bitmiyor. Çünkü AKP’nin işsizliği bitirme değil, yönetme gibi bir amacı var.
4) Ucuz işgücü yaratılarak ihracatta avantaj sağlanmak isteniyor. Burada kazanan sadece işveren, sömürülen ise emek yoğun çalışan işçiler oluyor. Sn. Nebati de bunu açık bir şekilde itiraf etmişti zaten.
5) Türkiye, AKP’nin iddia ettiği gibi bir atılım içine girmedi. 2002 öncesi altyapı oturmaya başlıyordu ve iktisadi sıçrama için şartlar iyiydi. Ancak geldiğimiz noktada ülkenin tüm enerjisi heba edildi.
İlk 20 ekonomiden düştük.
6) Dünyadaki işsizlik rakamlarının olduğu bu tabloya baktığımızda ise Türkiye’nin ne kadar büyük kayıp yaşadığını görüyoruz. Hedeflediğimiz gelişmiş ülkelerin oldukça uzağında olmamızın yanı sıra, rakibimiz gelişmekte olan ülkelerin de gerisine düşüyoruz.
7) Romanya, Polonya ve Bulgaristan’daki işsizlik oranları Türkiye’nin yarı seviyesinde. Bu ülkelerde yatırımlar artıyor. Türkiye kendisini Avrupa’nın üretim üssü olarak görüyor ancak bu 3 ülke Türkiye’ye alternatif yaratılıyor.
8) AKP’nin planı, ucuz işgücü ve lojistik avantaj ile Avrupa’ya ihracatı artırmak. Bunu 20 yıldır deniyor ve ülkenin gittiği bir yer yok. Yüksek katma değerli, markalı, inovatif ürünlerin olduğu bir değerler zinciri yaratmak gerekiyor.
9) Vatandaşlarımız iş aramaktan vazgeçiyor. İşyerleri ise büyümüyor.
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,8 oldu.
10) İşgücüne katılım oranı Haziran ayında 0,4 puanlık azalış ile %53,2 oldu.
Türkiye’de işgücüne dahil olmayan nüfus 30.2 milyonu aştı. Böyle bir durum asla kabul edilemez.
AKP’ye göre ise işsizlik azalıyor!
11) AKP’nin bilinçli köle sistemi işte tam olarak bu. Yoksulluk içindeki vatandaşları kendisine mahkum etmeye çalışıyor. Şu rakamlara bakalım...
Kamudaki toplam personel sayısı 4 milyon 900 bini aştı. Neredeyse her 6 çalışandan biri devletten maaş alıyor.
12) “Kamu kurumları devlete yük” diyerek her şeyi özelleştirme adıyla satan AKP, adeta istihdam ofisi olarak çalışıyor. Burada umutsuz gençlere dolaylı olarak “bana mahkumsun” deniyor. Ayrıca yandaşlara bol bol kadro dağıtılıyor.
13) Bir kalkınma planı çerçevesinde sanayi programımız yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız işi gücü bırakmış CHP’nin belediyelerine laf yetiştiriyor. Bu ülkede neden yüksek katma değerli üretim artmıyor, ithalata bağımlılık neden bitmiyor, bunlara kafa yor!
14) İstihdamımızın yüzde 50’sinden fazlası hizmet sektöründe yer alıyor. Üreterek kalkınması gereken bir ülkeyiz ama gelin görün ki yaşlısından gencine herkes hizmet sektörüne mahkum ediliyor.
15) AKP iktidarda kaldığı sürece Türkiye’nin işsizlik sorunu bitmeyecek. Sanayiye, tarıma gereken yatırımlar yapılmayacak.
Ama karamsarlığa yer yok! Biz, kalkınma planlarımızla bu durumu kısa sürede tersine çevireceğiz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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