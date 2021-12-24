BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurrettin Nebati arasında dolar polemiği yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi akşamı, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi” açıklamasının ardından dolarda yaşanan düşüş üzerine en çarpıcı değerlendirme Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan gelmişti.

Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar sürüldüğünü ifade eden BTP lideri, devamında şu 5 soruyu da sormuştu;

-Kim bu kadar dövizin sahibi?

-Bu zamana kadar neredeydi?

-Bu kadar paraya nasıl sahip oldu?

-Parasını ne zaman geri çekecek?

-Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?”



“Yürütmek tabiri bilinçaltımda hiç bir zaman barınmadı”



BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın büyük yankı uyandıran bu açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati NTV’de katıldığı canlı yayında cevap verdi.

Nebati, “Bir Genel Başkan çıkıp 40 milyar dolarla bu işi yürütüyorlar demişti. Ya 40 milyar dolar kimde var böyle, 40 milyar dolarla Türk piyasasında niye bu işlemi yapasınız?” dedi.

BTP liderinin Bakan Nebati’nin bu sözlerine verdiği cevap ise oldukça dikkat çekiciydi. Nebati’nin sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Baş, “Ben bu işi yürütüyorlar falan demedim sayın bakanım. Yürütmek tabiri bilinçaltımda hiç bir zaman barınmadı” ifadelerini kullandı.



“Çarpılanı geç sayın bakanım, çarpan kim?”



BTP lideri Hüseyin Baş bir başka twetinde de yine Bakan Nebati’nin aynı programda söylediği “15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar büyük finansörler değil. Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.” sözlerine cevap verdi.

Nebati’ye seslenen BTP lideri, “Çarpılanı geç sayın bakanım. Çarpan kim?” sorusunu sordu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)